Come funzionerà il condono fiscale del governo M5s-Lega

Pace fiscale con tre aliquote. Ecco Come funzionerà : Il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, ha spiegato che, poiché quella massa da oltre mille miliardi euro è difficilmente aggredibile, 'pensiamo a una Pace fiscale più ampia possibile come ...

Bethesda ci spiega Come funzioneranno gli "Eventi" di Fallout 76 : Fallout 76 non sarà certo a corto di contenuti. A parte una missione principale, secondo Bethesda, il gioco avrà molte altre attività a cui i giocatori potranno prendere parte. Una di queste cose saranno gli Eventi, un tipo di attività che è nuova per Fallout ma che i fan di titoli come Destiny conoscono abbastanza.Di recente, Game Informer ha pubblicato un articolo molto approfondito su Fallout 76, rivelando molti nuovi dettagli sul gioco.Tra ...

Chiusure festive di negozi e centri commerciali - Di Maio : “Ecco Come funzionerà” : negozi e centri commerciali chiusi la domenica e i giorni festivi. Un’abitudine, quella dello shopping durante i giorni rossi, che si è ormai consolidata da anni. E che rischia di essere cancellata per legge, almeno in parte. La proposta di legge avanzata dalla deputata leghista Barbara Saltamartini continua a far discutere e a dividere gli italiani – e non solo gli addetti ai lavori – tra favorevoli e contrari. E anche Luigi ...

Più sicuro di tutti il Samsung Galaxy S10 : Come funzionerà il lettore di impronte Qualcomm sotto il display : Ebbene si, il Samsung Galaxy S10 potrebbe davvero lasciare il segno a partire dal suo lettore di impronte digitali posto sotto il display e progettato e costruito da Qualcomm. Proprio per il top di gamma il cui lancio è previsto ad inizio 2019, ecco che sarebbe previsto l'ultima generazione della tecnologia per la sicurezza, la più avanzata di tutte, almeno secondo quanto dichiarato dalla fonte coreana ETNews. Una precisazione è d'obbligo: ...

Fallout 76 pronto a sfornare eventi - cosa sono e Come funzioneranno : Non smettono di susseguirsi le novità in merito a Fallout 76, il nuovo capitolo della serie curata da Bethesda che si appresta a cambiare completamente il volto del franchise. Abbandonata infatti (momentaneamente? Ndr) la strada del single player, questo nuovo titolo porterà gli utenti all’interno di lande post apocalittiche squisitamente online, con il mondo di gioco che quindi non si popolerà di soli personaggi controllati dall’intelligenza ...

Legge di bilancio - allo studio la Flat Tax al 15% solo per imprese e partite Iva : ecco Come funzionerà : Rispetto alla iniziale proposta della Lega (Flat tax al 15% per tutti), la versione che verrà introdotta nella Legge di bilancio per l'anno 2019 sarà sensibilmente differente: l'esecutivo prevede l'introduzione di una dual tax con l'estensione del forfait al 15% a tutti i redditi fino a 100.000 per imprese e partite Iva e una microtassazione al 5% è riservata alle start up. allo studio ulteriori modifiche.Continua a Leggere

Scopriamo Come funzioneranno le gesture su Huawei Mate 10 Pro con EMUI 9 : Scopriamo come funzioneranno le gesture nella nuova EMUI 9, grazie a una versione aggiornata non ancora disponibile per gli utenti beta. L'articolo Scopriamo come funzioneranno le gesture su Huawei Mate 10 Pro con EMUI 9 proviene da TuttoAndroid.

Come funzioneranno gli ecopass a Roma : Riparte oggi l'attività dell'Assemblea Capitolina, dopo quasi un mese di ferie, con la discussione della delibera, destinata a sollevare polemiche, sulle linee guida in materia di pedaggio veicolare per l'accesso al centro storico cittadino: il cosiddetto 'congestion charge' o 'ecopass'. Un testo, proposto dal gruppo M5s, di cui si discute da tempo e che ha scatenato le critiche delle opposizioni, ...

Nuovi dettagli su Fallout 76 rivelati alla QuakeCon 2018 - Come funzionerà il PvP : Indubbiamente tanta la curiosità che aleggia intorno a Fallout 76, il nuovo titolo della storica saga curata dai ragazzi di Bethesda che, nel corso del prossimo autunno, si appresta a rivoluzionare l'approccio al gameplay. Le lande offline lasciano spazio a quelle multigiocatore che si preparano ad affollarsi di utenti provenienti da tutto il mondo, con le dinamiche PvE che si amalgameranno in maniera naturale a quelle PvP. Proprio su questo ...

Come funzionerà l'esercito stellare annunciato da Trump per il 2020 : ... 'la Space Force esiste già all'interno della Air Force e si chiama Air Force Space Command e conta su 36.000 effettivi stazionati in 134 basi in giro per il mondo'. L'organizzazione, insomma, già ci ...

Come funzionerà l'obbligo flessibile per i vaccini a scuola. I 5 articoli del ddl : L'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola diventerà 'flessibile': scatterà solo quando si verificheranno emergenze sanitarie o ci sarà un significativo scostamento dagli obiettivi di copertura fissati. In tutti gli altri casi, basterà rispettare le raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali. È questa la strada intrapresa con il disegno di legge M5s-Lega, presentato lo ...

Obbligo di seggiolini anti-abbandono in auto - ecco Come funzionerà : Primo passo avanti per l’Obbligo di dispositivi antiabbandono dei bambini sui seggiolini: la commissione Trasporti della Camera ha approvato in via di principio il testo del disegno di...