ilsussidiario

: Clio Evans, chi è la moglie di Lele Spedicato dei Negramaro/ 'Il vento che ti piega ma non ti spezza' - Il… - GiostraGiacomo : Clio Evans, chi è la moglie di Lele Spedicato dei Negramaro/ 'Il vento che ti piega ma non ti spezza' - Il… - zazoomblog : CLIO EVANS CHI E LA MOGLIE DI LELE SPEDICATO DEI NEGRAMARO- 11 mesi fa il matrimonio - #EVANS #MOGLIE #SPEDICATO… -

(Di martedì 18 settembre 2018)è la donna sempre al fianco di, musicista della bandcolpito da un malore nel settembre 2018. Ladi Emanuele, chitarrista dei, è una donna dalle mille risorse. Bellissima, elegante, ma anche solare e intraprendente. Il suo nome è legato a quello del musicista, che ha sposato nel 2017., chi è ladi. Dalle nozze alla gravidanza: “Mi ha ridato fiducia nella vita”. Le ultime notizie sull'attrice, che è in attesa del loro primo figlio. Sono ore di ansia per, ladi Emanuele “. È stata lei ad allertare i soccorsi dopo aver assistito al malore del marito. Erano giorni di attesa per la nascita del loro primo figlio, lo sono diventati per le condizioni di salute del chitarrista dei. Ad un anno dal loro matrimonio, i due stanno per diventare genitori.