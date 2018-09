Clima | Ong | la Francia ha mancato 8 dei suoi 9 obiettivi

Clima - Ong : la Francia ha mancato 8 dei 9 obiettivi : Secondo una ricerca dell’Osservatorio per l’energia e il Clima , composto dalle ong francesi Reseau Action Clima t e Cler-Reseau, la Francia nel 2017 ha mancato 8 dei suoi 9 obiettivi per arginare i cambiamenti Clima tici. L’unico obiettivo raggiunto è stato quello delle emissioni di gas serra dal settore industriale. Secondo quanto emerso dallo studio, il Paese non ha raggiunto i risultati prefissati in riferimento a: taglio ...

Clima : Parigi e Bruxelles propongono Giornata europea senza auto : Anne Hidalgo e Philippe Close, sindaci di Parigi e Bruxelles , hanno proposto di organizzare ogni anno una Giornata europea senza auto , un’idea presentata alla vigilia della Giornata senza auto 2018 in queste due capitali. “Di fronte all’emergenza Clima tica e all’impatto dell’inquinamento sulla salute”, le due auto rità comunali hanno chiesto che “mille giornate senza auto possano prosperare in tutta ...

Clima - l'allarme del segretario generale ONU Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : “In Italia Clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni” : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".Continua a leggere