Clima | NOAA | l’estate 2018 la più calda mai registrata in Europa DATI

(Di martedì 18 settembre 2018) L’Agenzia statunitense(National Oceanic and Atmospheric Administration) ha reso noto che l’estateè stata la piùindal 1910, da quando sono disponibili le rilevazioni delle temperature. Nei mesi di giugno, luglio e agosto la colonnina di mercurio nel Vecchio Continente ha fatto registrare +2,16°C oltre la media, battendo il record del 2003: è la prima volta che nell’estate europea si raggiungono i 2°C sopra la media. In Francia e Germania l’estate di quest’anno è stata la 2ª piùdopo quella del 2003, mentre in Paesi come l’Olanda le temperature sono state le più elevate di sempre. In Italia, secondo idell’Isac-Cnr, si èla 5ª estate più, con una temperatura di +1,74 gradi superiore alla media. A livello globale, il periodo giugno-agosto è stato il 5° più caldo, con 0,74 gradi sopra la ...