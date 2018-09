Clima | NOAA | l’estate 2018 è stata la più calda mai registrata in Europa | battuto il

Clima - NOAA : l’estate 2018 la più calda mai registrata in Europa [DATI] : L’Agenzia statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha reso noto che l’estate 2018 è stata la più calda in Europa dal 1910, da quando sono disponibili le rilevazioni delle temperature. Nei mesi di giugno, luglio e agosto la colonnina di mercurio nel Vecchio Continente ha fatto registrare +2,16°C oltre la media, battendo il record del 2003: è la prima volta che nell’estate europea si raggiungono i 2°C ...

Clima - NOAA : Luglio 2018 in Europa il secondo più caldo dal 1910 : L’Agenzia statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha reso noto che Luglio 2018 in Europa è stato il secondo mese di Luglio più caldo dal 1910 (da quando sono iniziate le rilevazioni delle temperature): sono stati registrati 2,33 gradi centigradi sopra la media. Il record europeo appartiene al Luglio del 2010, con +2,34°C. Si sono rilevate ad esempio temperature superiori alla media in Scandinavia (a metà Luglio ...