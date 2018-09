Citroën - Una C3 d' artista al Salone di Parigi | poi venduta in 99 esemplari

quattroruote

(Di martedì 18 settembre 2018) Laha svelato una nuova serie speciale della C3 che farà il suo debutto in pubblico aldi. Si tratta della C3 JCC+, realizzata in collaborazione con il designer Jean-Charles de Castelbajac, già autore della E-Mehari Art Car. La C3 JCC+ sarà disponibile sul mercato francese a novembre in 99numerati e saràesclusivamente online, mentre non sono ancora note le intenzioni dellacirca l'eventuale disponibilità della serie limitata in Italia e negli altri mercati europei.Nero, giallo, rosso e blu. Per rendere unica la C3 l'autore ha scelto la verniciatura esterna Perla Nera Black, abbinata al tetto Aden Red, ai vetri oscurati, agli airbump e ai cerchi da 17" neri, al blu delle cornici dei fendinebbia ed al giallo delle calotte degli specchietti e del logo centraledelle ruote. Sul tetto è presente il motivo del Double Chevron ...