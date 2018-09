Cina | Pronti a ritorsioni per salvaguardare la nostra economia

Trump rilancia : "Pronti dazi contro la Cina per altri 267 miliardi" : Donald Trump aggiunge un nuovo capitolo alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Il presidente ha dichiarato ad alcuni media statunitensi di essere pronto ad imporre dazi per ulteriori 267 ...

Balotelli-Insigne - la Nazionale svolta : “non posso stare senza te” - i due attaccanti pronti a trasCinare l’Italia in Nations League : L’Italia si prepara per l’inizio della Nations League, la squadra di Roberto Mancini si candida ad essere grande protagonista, doppio incontro contro Polonia e Portogallo, competizione importante anche per la qualificazione all’Europeo. Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alla Nazionale, la squadra italiana si è ritrovata per preparare i prossimi impegni. In particolar modo intesa sempre più ...