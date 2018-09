Ciclismo | Mondiali 2018 | la startlist e l’elenco completo dei convocati

Ciclismo - Mondiali 2018 : la Spagna sarà la squadra di riferimento. Alejandro Valverde l’uomo da battere : La Spagna sarà la squadra di riferimento nella gara maschile ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Gli iberici potranno contare infatti su una squadra con scalatori di grande qualità, che hanno dimostrato la propria forza alla Vuelta a España e potranno davvero fare la differenza sul durissimo percorso di questa rassegna iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio la formazione della Spagna. Il capitano sarà Alejandro Valverde, che ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Elisa Longo Borghini la punta di una squadra con tante giovani : L’Italia si presenta con una squadra ambiziosa al femminile per i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). Il percorso della prova in linea Elite sarà molto impegnativo, con lo strappo di Gnadenwald e la dura salita di Igls da ripetere tre volte. Sarà quindi una gara molto selettiva e per questo il CT Dino Salvoldi ha scelto una squadra di scalatrici, che possano reggere bene su questo duro percorso. Andiamo quindi ad analizzare le convocate ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali come CR7 e quella richiesta a Scarponi - Cassani svela : “ecco cosa avevo chiesto a Michele” : Davide Cassani tra ricordi e speranze: il ct azzurro racconta quella richiesta a Michele Scarponi prima della sua morte e spera in un buon segnale da Vincenzo Nibali Davide Cassani ha scelto gli 11 azzurri per i Mondiali 2018 di ciclismo che si terranno la prossima settimana ad Innsbruck. Il ct azzurro ha deciso di prendersi del tempo per poi scegliere i definitivi 8 che gareggeranno nella rassegna iridata. Tra preoccupazioni e fiducia, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Italia in ritiro sulla sponda nord del Lago di Garda : La marcia di avvicinamento dell’Italia ai Mondiali 2018 passerà anche dal Trentino. Gli azzurri di Davide Cassani hanno scelto la sponda nord del Lago di Garda, dal 24 al 27 settembre, per svolgere il loro ritiro in vista della kermesse iridata di Innsbruck. In particolare, il luogo prescelto è Torbole sul Garda. Al momento gli azzurri convocati sono undici, ma uno sarà tagliato dopo il raduno di Torbole: saranno in otto ad affrontare la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : come vederli in tv? La programmazione completa e gli orari sulla RAI : Dal 23 al 30 settembre si svolgeranno a Innsbruck (Austria) i Mondiali di Ciclismo su strada. Una rassegna iridata che vedrà i migliori corridori del mondo sfidarsi per conquistare la medaglia d’oro nelle prove a cronometro ed in linea nelle categorie Juniores, Under 23 (solo maschile) ed Elite. Il programma delle gare si aprirà con le cronometro a squadre, poi da lunedì a mercoledì si svolgeranno le sfide contro il tempo individuali, mentre da ...

Ciclismo : il Ct Cassani sceglie gli 11 convocati per i Mondiali - ci sono Nibali e Aru : Il Ct Davide Cassani ha ufficializzato le prime scelte in vista dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck. [VIDEO] Da quest’anno le nazionali più forti potranno schierare solo otto corridori nella gara in linea dei professionisti del prossimo 30 settembre, anziché nove come fino alla scorsa edizione. Il Ct azzurro ha scelto i primi sette titolari, riservandosi ancora un po’ di tempo per valutare a chi assegnare l’ultimo posto disponibile tra altri ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Da Nibali a Moscon passando per Aru - azzurri all’attacco : Poco meno di due settimane alla prova più attesa dell’anno: domenica 30 settembre è in programma la gara in linea del Mondiale di Ciclismo per quanto riguarda gli uomini elite. Percorso davvero durissimo in quel di Innsbruck, che favorirà sicuramente gli scalatori con molto fondo. Ieri sono state diramate da Davide Cassani le convocazioni per quanto riguarda l’Italia: andiamo a scoprirle ai raggi X. Fabio Aru (UAE Team Emirates): è ...

Ciclismo – Mondiali 2018 - l’entusiasmo del presidente della FederCiclismo : “trend in crescita - faremo la differenza” : Il presidente della FederCiclismo, Renato Di Rocco, parla in vista dei Mondiali di Inssbruck 2018 Il grattacielo Generali, nel cityLife District di Milano, ha fatto oggi da scenario alla nascita delle Nazionali italiane impegnate nei Mondiali di Ciclismo di Inssbruck (dal 23 al 30 settembre), dove in palio ci sono 10 titoli iridati tra strada e crono per le categorie uomini (juniores, U23 ed élite) e donne (juniores ed ...

Ciclismo – Mondiali 2018 - Cassani ci crede : “consapevoli del nostro valore - ma percorso duro” : Il percorso e le punte di diamante dell’Italia: il ct della Nazionale azzurra Davide Cassani palesa le sue impressioni sui Mondiali di Innsbruck 2018 Ieri si è conclusa l’edizione 2018 della Vuelta di Spagna, ma già i ciclisti devono pensare al prossimo imminente impegno. Dal 23 al 30 settembre infatti si correranno i Mondiali di Innsbruck 2018. Un appuntamento in cui i corridori azzurri più in forma vogliono mostrare il loro ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Percorso e altimetria della gara in linea di Innsbruck : salite infernali - gli scalatori fiutano l’impresa : Si parte da Kufstein e si arriva a Innsbruck, oltre 250 km di salite infernali che premieranno il miglior scalatore del pianeta Archiviata la Vuelta di Spagna, vinta da Simon Yates davanti a Mas e Miguel Angel Lopez, è tempo adesso di concentrarsi sui Mondiali di Innbruck. L’appuntamento più atteso, quello della prova in linea maschile, è in programma domenica 30 settembre su un Percorso durissimo che premia gli scalatori. Si parte ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Suzuki al fianco dell’Italia a Innsbruck : Suzuki con FCI ai Mondiali di Innsbruck. Per la terza stagione consecutiva Suzuki è accanto alla Federazione Ciclistica Italiana come Main Partner. Il logo Suzuki è presente sulla nuova maglia che sarà indossata dalle Nazionali di Ciclismo nelle competizioni di tutte le specialità Suzuki è fiera di poter annunciare il rinnovo dell’accordo che la vede Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana dal settembre 2016. La firma è stata ...

Davide Cassani - Mondiali Ciclismo 2018 : “Nibali sarà al 90% - ma può inventare. Alaphilippe - Roglic e Adam Yates i favoriti” : MILANO – L’Italia che parteciperà ai Mondiali di Innsbruck del prossimo 30 settembre non sarà quella che il ct Davide Cassani si sarebbe immaginato. Tante, troppe vicissitudini hanno mutato gli scenari: Vincenzo Nibali ha visto fortemente compromessa la propria stagione con la caduta sull’Alpe d’Huez, Gianni Moscon è tornato solo da pochi giorni in gara (peraltro vincendo subito la Coppa Agostoni) dopo la squalifica al ...

Mondiali di Ciclismo - ecco gli 11 convocati : ci sono Nibali e Aru : Vincenzo Nibali e Fabio Aru: è un'Italia a due punte quella convocata dal ct del ciclismo Davide Cassani per il Mondiale di Innsbruck in programma il 30 settembre. Aru è nel gruppo azzurro nonostante ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Renato di Rocco ottimista : “ecco cosa ci renderà ancora protagonisti” : Renato di Rocco fiducioso e ottimista in vista dei Mondiali di Ciclismo 2018 in programma ad Innsbruck Sono stati annunciati oggi i convocati di Davide Cassani per i Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck. Il ct azzurro vuole prendersi un po’ di tempo prima di ufficializzare gli 8 che saranno protagonisti della prova in linea elite, portando con sè in raduno i due uomini di punta, Aru e Nibali, che devono fare i conti con uno stato ...