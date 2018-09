“Ci mancherai” L’auto si ribalta e per Miriam non c’è nulla da fare Lascia due figli

caffeinamagazine

(Di martedì 18 settembre 2018) Sangue e dolore lungo le strade italiane nelle ultime ore. Incidenti mortali e carambole fatali. Come quella che ha stroncato per sempre i sogni Denise Fugi morta a soli 25 anni in un incidente a Livorno, mentre tornava a casa dalla discoteca con il suo scooter. 25 anni Denise non li aveva ancora compiuti, li avrebbe fatti tra qualche giorno, intanto, visto che era sabato sera, aveva lavorato come spesso accadeva in discoteca, ma proprio tornando a casa intorno alle 3.45 ha perso la vita. E ancora, nella notte a Fuorigrotta, Napoli, si è registrato un violentissimo impatto tra un’auto di grossa cilindrata ed uno scooter, avvenuto intorno all’1.30 in via Caio Duilio – all’incrocio di via Cumana – a Fuorigrotta. La vettura ha travolto il mezzo a due ruote, non dando alcuno scampo all’uomo alla sua guida. Cinquant’anni circa, residente del Parco del Sole, è ...