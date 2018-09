: Chiamparino:volevano escludere Piemonte - NotizieIN : Chiamparino:volevano escludere Piemonte - TelevideoRai101 : Chiamparino:volevano escludere Piemonte -

"Se dovesse andare avanti una candidatura Veneto-Lombardia, con il sostegno del Governo, sarebbe la dimostrazione che c'era una manovra per tagliare fuori il". Così Sergio,presidente appunto del,sulle dichiarazioni del sottosegretario Giorgetti sullo stop olimpico seguito dalla disponibilità di Lombardia e Veneto ad organizzare insieme i Giochi. "Una manovra che i Cinque Stelle non hanno saputo fermare,neppure per difendere una città la cui sindaca è esponente di primo piano del Movimento".(Di martedì 18 settembre 2018)