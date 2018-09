Chi è Sara Melucci? La tentatrice che ha fatto breccia nel cuore di Sossio Aruta a

La Ferrari sarà ibrida al 60% e lancia Purosangue : "Ma non Chiamatelo suv" : Louis Camilleri, nuovo amministratore delegato della Ferrari, ha annunciato il piano industriale 2018-2022 del Cavallino. Tra le novità - dopo le due supercar Monza Sp1 e Sp2 - ecco la sfida dell'ibrido e anche la linea "Purosangue", ma guai a chiamarlo suv."Aborro sentire la parola suv nella stessa frase con la parola Ferrari. Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio ma in un senso generalmente accettato, non si ...

Elon Musk ha svelato Chi sarà il primo turista lunare : ... ma si propone di scegliere sei o otto artisti, scelti fra pittori, scultori e architetti, con cui condividere questa esperienza letteralmente 'fuori del mondo'. Maezawa, che è anche che è un ...

Ecco Chi sarà il primo turista spaziale : viaggerà intorno alla Luna : Il primo turista a viaggiare nel 2023 attorno alla Luna sarà giapponese: lo ha reso noto SpaceX, la società creata da Elon Musk. Il primo privato che viaggerà a bordo del Big Falcon Rocket (BFR) è il 42enne miliardario e collezionista d’arte Yusaku Maezawa, Ceo di Zozo, società di moda che vende i suoi prodotti online. Maezawa ha già annunciato che inviterà tra 6-8 artisti suoi amici: il viaggio, della durata tra i 4 e i 5 giorni, costerà ...

"I mariti inutili" questo il titolo del libro che sarà presentato Venerdì 21 settembre alle ore 19.00 presso la Chiesetta di Palazzo Gattini - ... : Lei che fino al momento dell'abbandono pensava che il centro del mondo fosse il suo ombelico, si aggrappa a tutti gli espedienti disponibili sul pianeta terra " analisi, terapia di coppia, ...

Incontro Salvini-Berlusconi - ecco le garanzie Chieste da Silvio. Di Maio tranquillo… sarà vero? : Incontro Salvini-Berlusconi, Di Maio: “Fastidio? No”. Ma lo staff: “Forte irritazione che si parli di garanzie su Mediaset” “Fastidio? Assolutamente no“. Il vicepresidente del ConsiglioLuigi Di Maio non pare preoccupato dall’Incontro faccia a faccia tra il suo socio di governo Matteo Salvini e l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una linea ufficiale che nel M5s è confermata anche dalla risposta di un altro ministro, Barbara Lezzi: ...

Chiara Bordi - finalista Miss Italia 2018/ In un incidente ha perso una gamba - sarà la vincitrice della finale? : Chiara Bordi, Miss Italia 2018: è la prima Miss della storia con una gamba amputata. La finalista è data come possibie vincitrice del concorso. Perse la gamba in un incidente.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:22:00 GMT)

Conte : Decido io Chi sarà commissario : Attesa per l’incontro con Toti da cui uscirà il nome. Chi sarà incaricato avrà pieni poteri per la ricostruzione

LG ha pronta la risposta ad Apple e Samsung. Si Chiama V40 ThinQ e sarà svelato il 4 ottobre : Anche quest’anno gli appassionati di tecnologia mobile hanno avuto la possibilità di assistere alla presentazione di nuovi e attesissimi prodotti che hanno alzato ulteriormente l’asticella delle prestazioni migliorando l’esperienza destinata agli utenti. Agosto e settembre, in particolare, hanno visto dapprima Samsung aprire il sipario sull’atteso Galaxy Note 9, e pochi giorni fa Apple presentare al mondo la nuova ...

Paolo Bonolis da conduttore tv a imprenditore nel mondo del calcio : ecco la sua squadra e Chi sarà il Presidente Articolo - Video : Paolo Bonolis passa dal mondo della tv a quella del calcio: deluso dalle sconfitte dell'Inter il conduttore ha deciso di crearsi la sua squadra? ecco da chi sarà composta la sua squadra di calcio e il volto noto che sarà il ...

Paolo Bonolis da conduttore tv a imprenditore nel mondo del calcio : ecco la sua squadra e Chi sarà il Presidente Foto - Video : Paolo Bonolis passa dal mondo della tv a quella del calcio: deluso dalle sconfitte dell'Inter il conduttore ha deciso di crearsi la sua squadra? ecco da chi sarà composta la sua squadra di calcio e il volto noto che sarà il ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella contro le critiche : "Smettetela di essere vergognosi e fare sChifo" (video) : Sara Affi Fella, la scorsa settimana, protagonista di un acceso confronto con Luigi Mastroianni, nelle ultime ore, è stata bersagliata di offese, attacchi continui su Instagram. L'ex tronista è dovuta correre ai ripari registrando un video per ribadire ai followers (ma sopratutto i detrattori) che la sua vita privata non va toccata in alcun modo. Sul web, infatti, si sono diffuse le voci di una nuova frequentazione con un noto calciatore ...

Alice Rachele Arlanch/ Chi sarà la sua erede? (Miss Italia 2018) : Alice Rachele Arlanch è stata la vincitrice della 78ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2017. La modella di Rovereto ha partecipato a Don Matteo 11.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 09:50:00 GMT)

GIORGIA LUCINI E FEDERICO LOSChi ASPETTANO UN FIGLIO / "Sarai il bambino più amato del mondo" (Uomini e Donne) : GIORGIA LUCINI e FEDERICO LOSCHI ASPETTANO un bambino: l'annuncio qualche ora fa sul profilo social di lei. Ecco le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne e i messaggi che...(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:34:00 GMT)

Serie B terza giornata Livorno – Crotone lunedì 17 ore 21 - 00 stadio Armando PicChi. Mister Giovanni Stroppa : sarà una difficile partita contro un forte avversario : Probabili Formazioni: Livorno (3-5-2): Mazzoni, Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli, Fazzi, Luci, Valiani, Diamanti, Porcino, Kozak, Giannetti. All. Lucarelli Crotone (3-5-2):