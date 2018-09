Che sta succedendo alle candidature italiane per le Olimpiadi del 2026 

Madeline - la donna Down Che sta stravolgendo i canoni della moda : Quando nel 2015 Madeline, ragazzina australiana con la sindrome di Down, disse ai suoi genitori che voleva diventare una modella professionista, papà Stuart e mamma Rosanne non la presero bene. Ci misero un po' per accettare il desiderio di quella loro figlia così amata. Nel giro di pochi giorni decisero che l'avrebbero aiutata a realizzare il suo sogno. Oggi Madeline ha 21 anni ed è la prima persona Down ad aver calcato le ...

L'economista : «I dazi di Trump alla Cina fanno male anChe alle nostre aziende» : Luca De Benedictis insegna International Ecnomics alla Luiss di Roma ed Economia Internazionale all'Università di Macerata, oltre a essere segretario generale della Società degli economisti italiani, ...

Marco Liorni racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia Che ha rischiato di soffocare. Leggi l’intervista : Da sempre riservatissimo, Marco Liorni fa uno strappo alla regola e racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia minore, Viola, con un obiettivo specifico: promuovere la diffusione dei corsi di disostruzione pediatrica. Il conduttore di ‘Italia Sì’ spiega infatti che qualche mese fa è stato provvidenziale il tempestivo intervento di una maestra per salvare la vita alla piccolina. Intervistato da ...

Caria - l’indipendentista sardo e foreign fighter Che combatteva contro l’Isis in Siria : Pierluigi Caria, 33enne indipendentista sardo noto come Luiseddu indagato dalla Procura antiterrorismo di Cagliari per terrorismo. Avrebbe partecipato alla lotto contro l'Isis i Siria ma tra lòe fila di gruppi curdi che per i giudici sono vicini al Pkk, inserito dal 2002 nelle liste delle organizzazioni terroristiche dall'Ue.Continua a leggere

Maurizio Costanzo ha chiesto a Fedez i dettagli sulla litigata con Rovazzi e J-Ax : “non ti risponderò - anChe se insisti” Guarda il VIDEO : Sono mesi che i rapporti tra Fedez, J Ax e Fabio Rovazzi si sono congelati. I giornali hanno fatto diverse ipotesi e qualcuno ha addirittura tirato in ballo Chiara Ferragni, facendola passare per una Yoko Ono all’italiana. Ieri sera King Maury a L’Intervista ha provato a chiedere a Federico i dettagli sulla litigata con i suoi due amici, ma il rapper si è trincerato dietro ad un ‘no comment’. Fedez però si è lasciato sfuggire quella che ...

“Che spavento!”. Si amano da morire - ma non riescono ad avere figli - così si rivolgono a degli specialisti e Janet resta incinta. Poi arriva il giorno del parto e la sorpresa incredibile : “È il primo caso al mondo!”. Ma le sorprese non sono finite : Le famiglie numerose sono belle. Mettono allegria e anche se per i genitori è un impegno, la felicità supera qualsiasi difficoltà. così è stato anche per Janet e Graham Walton che non vedevano l’ora di diventare genitori, ma la sorte non era dalla loro. Infatti, la coppia non riusciva ad avere bambini, per cui, a un certo punto, i due si erano rivolti a degli specialisti e si erano sottoposti a dei trattamenti per la fertilità. Ma ...

Africa : formazione congiunta a Rabat sulle statistiChe agricole - : La Commissione economica per l'Africa, ECA,, la Banca Africana di sviluppo, AfDB, e l'Istituto nazionale di statistica e di economia applicata, INSEA-Marocco, hanno lanciato a Rabat una sessione di formazione congiunta sulle statistiche agricole. Per una settimana, circa 70 formatori, esperti e funzionari di istituti ...

Luca De Benedictis insegna International Ecnomics alla Luiss di Roma ed Economia Internazionale all'Università di Macerata, oltre a essere segretario generale della Società degli economisti italiani, ...

Fabrizio Corona attacca Fedez : ”Tu non vai a fare l’intervista e dici ‘di questo non parlo - di questo no’. Devi dire quello Che pensi” (VIDEO) : Ieri sera durante l’intervista Fedez ha risposto con un ‘no comment’ alle domande di Maurizio Costanzo su Rovazzi e J Ax. Per questo motivo Fabrizio Corona ha criticato il rapper milanese: “Sto guardando l’intervista. Il titolo di questo programma è l’intervista, vuol dire che se uno va a fare l’intervista, non è che va a fare l’intervista e non fa l’intervista, altrimenti che ca*** fa a fare l’intervista. Tutte queste citazioni queste frasi ...

“Ha lanciato i figli dalle scale”. Roma choc : 1 e 2 anni l’età. Epilogo devastante. Ecco perché lo avrebbe fatto : Una donna detenuta nel carcere di Rebibbia, a Roma, ha tentato di uccidere i suoi due figli gettandoli dalle scale. Uno dei due bambini è morto, l’altro è in gravi condizioni e stanno provando a salvarlo. Il bambino morto era il minore tra i figli della detenuta a Rebibbia, e aveva solo 4 mesi. Il maggiore ha due anni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Lo si apprende dal presidente della Consulta penitenziaria e ...

Mamme stanChe : come evitare l’esaurimento nervoso e i campanelli d’allarme : stanchezza, ansia e nervosismo sono solo alcuni dei sintomi che colpiscono le Mamme alle prese con l’esaurimento nervoso. Sempre di più le donne si trovano a dover fare i conti con una società che richiede loro di essere perfette e onnipresenti. Devono lavorare e avere un reddito, ma anche badare alla famiglia, seguire l’istruzione e l’educazione dei figli, occuparsi della casa e di tutte le faccende domestiche. Insomma: le ...

Olimpiadi 2026 – Che caos! Giorgetti boccia la candidatura dell’Italia - ma Zaia e Fontana non ci stanno : Zaia e Fontana chiedono una tregua: basta polemiche sulla candidatura dell’Italia per ospitare le Olimpiadi 2026 ”Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del ...

Italia-Slovenia volley stasera in tv : a Che ora inizia e su Che canale vederla : stasera (ore 21.15) si giocherà Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Si gioca davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze che sosteranno gli azzurri, desiderosi di centrare la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata: la nostra Nazionale sta scaldando l’intero Paese e ora punta a un nuovo successo per sbarcare alla seconda fase a punteggio pieno, fondamentale per puntare concretamente ...