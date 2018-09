: La Champions, per noi, vale anche per i più giovani.... - sscnapoli : La Champions, per noi, vale anche per i più giovani.... - sscnapoli : Oggi alle 16 la Champions della nostra Primavera - DiMarzio : ?? Un attesa durata 26 anni ?? La sfida col Napoli ?? E un Marakana tutto esaurito ???? Belgrado ritorna a respirare a… -

A Belgrado ilnon va oltre il pareggio per 0-0 con lae inizia l'avventurain sordina Inserito in un girone di ferro ilentra in campo deciso.Ci prova subito Milik,poi Insigne,che coglie la traversa (18').Primo tempo di marca azzurra,ma i padroni di casa riescono a contenere.Ancelotti tenta la carta Mertens e il belga è pericoloso al 64'. Al 67' Rodic salva sulla linea su un sinistro di Callejon.Ancelotti mette dentro anche Hamsik per Zielinski e Ounas per Allan, ma il risultato non si sblocca.(Di martedì 18 settembre 2018)