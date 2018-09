Champions | l' Inter rivede le stelle dopo 6 anni Che precedenti contro il Tottenham

Champions - Inter-Tottenham : probabili formazioni - tempo reale dalle 18.55 e dove vederla in tv : Arbitro: Turpin, Francia, TV: Sky Sport Football HD, 203, e Sky Sport, 252,. Spalletti: «Col Tottenham per svoltare» I convocati di Spalletti per il Tottenham Champions League Inter Tottenham Tutte ...

LIVE Inter-Tottenham - Champions League in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Dopo sei anni l’Inter fa il suo ritorno in Champions League e sfiderà il Tottenham nel match d’esordio del Gruppo B. L’ultima partecipazione dei nerazzurri nella massima competizione europea risale alla stagione 2011/12 e ora sono pronti a tornare protagonisti. Davanti al pubblico di San Siro serve una vittoria per puntare alla qualificazione e dare una svolta ad un avvio di stagione sotto le aspettative. Inter-Tottenham, Champions League in ...

Calcio. Champions League. Si inizia con Inter-Tottenham : MILANO - Che lo spettacolo abbia inizio: questa sera alle 18:55 i riflettori si accenderanno sullo stadio di San Siro a Milano dove Inter e Tottenham si sfideranno per il primo match della nuova ...

Inter-Tottenham - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Spalletti punta sulla difesa a tre - Icardi torna titolare : Questa sera alle 18.55 l’Inter affronterà a San Siro il Tottenham, nella sfida d’esordio del Gruppo B della Champions League. I nerazzurri fanno il loro ritorno nella massima competizione europea dopo sei anni e sono pronti a tornare subito protagonisti. Una vittoria sarebbe fondamentale sia per la qualificazione, che per dare una svolta ad un avvio di stagione deludente. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili ...

Inter-Tottenham - Champions League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, martedì 18 settembre alle ore 18.55, a San Siro, L’Inter è pronta per tornare in Champions League dopo una lunga assenza, i nerazzurri sono rimasti fuori dall’Europa che conta per troppo tempo ma finalmente il digiuno sta per finire. i ragazzi di Luciano Spalletti scenderanno in campo allo Stadio San Siro di Milano per affrontare il Tottenham nella prima giornata della fase a gironi. Subito un avversario difficile per Icardi e ...

Champions : domani Inter-Tottenham. Pochettino : “vincere a San Siro” : “Speriamo di vincere domani, ma non siamo favoriti. Spalletti è un grande allenatore e l’Inter ha un’ottima squadra, sarà difficile”. Lo ha detto il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, nella conferenza alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. “L’Inter è nella nostra stessa situazione, credo che arriviamo in un momento simile per quel che riguarda il fattore mentale – ha proseguito -. ...

Inter-Tottenham - Champions League 2019 : grande sfida all’esordio per i nerazzurri. Serve una vittoria per la svolta : L’Inter torna in Champions League dopo sei anni e affronterà subito una grande sfida a San Siro con il Tottenham. I nerazzurri hanno calcato per l’ultima volta il palcoscenico della massima competizione europea nella stagione 2011/12 e ora proveranno a tornare protagonisti, anche se il sorteggio li ha messi in un girone di ferro, visto che nel Gruppo B oltre agli inglesi, ci sono Barcellona e PSV. Per sperare nella qualificazione sarà quindi ...