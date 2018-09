Champions League | Stella Rossa-Napoli finisce 0-0

VIDEO Stella Rossa-Napoli 0-0 - Highlights Champions League : la sintesi e le azioni salienti : Il Napoli sbatte sul muro della Stella Rossa di Belgrado nella prima partita della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Di seguito gli Highlights della sfida. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Gianfranco Carozza roberto.santangelo@oasport.it

Calcio - Champions League 2018-2019 : Stella Rossa-Napoli 0-0. La supremazia partenopea non frutta i tre punti : Nella prima giornata della Champions League di Calcio il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo della Stella Rossa di Belgrado e così deve accontentarsi di un solo punto al termine di una partita dominata dal punto di vista delle occasioni create. Serbi praticamente inesistenti in fase offensiva. Nel primo tempo è il Napoli a rendersi pericoloso per primo, al 13′ con Insigne che stoppa la palla al limite dell’area e calcia di prima ...

Champions League - i risultati della prima giornata : Liverpool batte PSG - che acuto dell’Atletico : Champions League, l’Inter vince, il Napoli fermato sul pari dalla Stella Rossa di Belgrado: queste ed altre emozioni nella serata europea Champions League, i risultati della prima giornata hanno dato già qualche spunto molto interessante. La gara più attesa era senz’altro quella tra Liverpool e PSG, vinta dagli inglesi con un gol allo scadere di Firmino. Bella la vittoria anche dell’Atletico Madrid, trovatosi sotto nel ...

Champions League - un discreto Napoli non basta : Ancelotti si arena al Marakanà di Belgrado : Il Napoli non è riuscito a sfondare al Marakanà di Belgrado, la resistenza della Stella Rossa ha retto per tutti i 90 (ed oltre) minuti di gioco Il Napoli ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito ad espugnare il Marakanà di Belgrado. La Stella Rossa si è chiusa dietro, tentando strenuamente di portare qualche punticino a casa, l’obiettivo è stato ottenuto ai danni della squadra di Ancelotti. Come detto, i partenopei hanno ...

Pagelle Stella Rossa-Napoli 0-0 - Champions League : gli azzurri spingono ma non sfondano. Insigne si ferma sulla traversa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Stella Rossa-Napoli, sfida valevole per la prima giornata della Champions League 2018-2019. Sarà una prima subito decisiva per la squadra di Carlo Ancelotti, che deve vincere sul difficilissimo campo della Stella Rossa, considerata la quarta forza di un gruppo D incredibile vista la presenza anche di PSG e Liverpool. A Belgrado gli azzurri troveranno un’atmosfera caldissima, con una ...

Champions League 2019 - quando giocano la prossima partita Inter e Napoli? Date - avversarie - programma e tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del prossimo mese, dopo questo primo assaggio settembrino: mercoledì 3 ottobre andranno in scena le ultime otto partite della seconda giornata, tra le quali ci saranno quella del Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool, nel Girone C, e quella di Eindhoven, tra PSV ed Inter, nel Girone B. Entrambe le sfide avranno inizio alle ore 21.00. La diretta tv delle due ...

Champions League - Inter-Tottenham finisce 2-1 : Soffrono di brutto l'Inter e i suoi tifosi al debutto in Champions League dopo sei anni di assenza dalla massima competizione europea. A San Siro, infatti, i nerazzurri di Spalletti vanno sotto all'8' ...