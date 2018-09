Champions | la nostra griglia | Juve e City al top | poi Barça e PSG Real dietro

Donnarumma fissa gli obiettivi del suo Milan : “la Champions è casa nostra!” : Gigio Donnarumma ha parlato della stagione del Milan iniziata da poche settimane con il piede giusto, la vittoria con la Roma dà morale “E’ sempre bello tornare a Coverciano, è la nostra casa e dobbiamo cercare di riportare l’Italia dove merita. Accetto le critiche, sono un ragazzo tranquillo che lavora sempre al massimo e dà tutto in ogni allenamento“. Gigio Donnarumma , intercettato da Skysport, ha parlato del suo ...

Milan - Maldini : 'Girone alla nostra portata. Possiamo lottare per tornare in Champions' : A commentare l'esito dell'urna è stato Paolo Maldini, attuale direttore sviluppo strategico area sport, giunto a Montecarlo insieme al dg Leonardo: "È bello essere qua per l'Europa League - ha ...