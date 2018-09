' C' avemo in mano la graduatoria' | tangenti e favori in cambio di una casa Ater

Corruzione per le case popolari a Roma - il dipendente del Comune al telefono : 'C'avemo in mano 'a graduatoria' : 'C'avemo in mano 'a graduatoria, ce l'ho in mano io!'. Così parlava al telefono il dipendente del Comune di Roma finito ai domiciliari con altre 5 persone per un giro di Corruzione nell'ambito delle ...