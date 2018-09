Carlotta Maggiorana vince titolo Miss Italia 2018 Ecco chi è

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana : 'Da questo successo il rilancio delle Marche colpite dal terremoto' : Carlotta Maggiorana: dalla nuova Miss Italia un pensiero per il papà Marcello morto dieci anni fa e uno per la propria terra devastata dal terremoto. ' Dedico questa corona alla mia regione, le Marche,...

Carlotta Maggiorana la nuova Miss Italia - con super gaffe appena eletta - . Ed è la prima della storia sposata : Ha 26 anni, è marchigiana, capelli e occhi castani. Voleva la corona già sette anni fa. Ma poi una chiamata speciale le ha fatto accantonare il sogno. Meglio, solo rimandareSi chiama Carlotta Maggiorana, ha 26 anni, è marchigiana di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. E, soprattutto, è la prima Miss Italia sposata. Anche se, appena dopo essere stata eletta, alla prima intervista da reginetta… la dice davvero grossa!

Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana : 'Dedico la vittoria a mio padre e alle Marche' : Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. La ventiseienne di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, era arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Marche, conquistata a Pieve Torina, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016. Una vittoria, quella marchigiana, dedicata al padre scomparso dieci anni fa, "che mi guarda sempre da lassù", ha detto Carlotta.--Nata a Montegiorgio (Fermo), capelli e occhi castani, alta 1,73, Carlotta è ...

Miss Italia 2018 - vince Carlotta Maggiorana. Terza Chiara Bordi - la 18enne con una protesi alla gamba : La 26enne marchigiana Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia; seconda la campana Fiorenza D’Antonio e Terza Chiara Bordi, la 18enne con un protesi alla gamba. Al Teatro Vivaldi di Jesolo sono stati assegnati anche i titoli nazionali di Miss Italia 2018. Non è stato assegnato il titolo di Miss Eleganza 2018, ideato nel lontano 1950 per Sofia Loren, che sarà invece sarà assegnato a Milano venerdì 14 settembre, alle ore 11, nel corso della ...

