Carlo Calenda | “Il Pd non deve esserci alle europee 2019 | serve un Fronte repubblicano”

Maurizio Martina risponde a Carlo Calenda : “Adesso basta! Pd non può estinguersi - chiedo meno arroganza” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, risponde a Carlo Calenda e alle polemiche delle ultime ore interne al partito: "Adesso basta. Chi pensa che il Pd si debba estinguere non capisce che oggi siamo l'unico argine al pericolo di questa destra. chiedo a tutti generosità e meno arroganza, non se ne può più delle prediche dei singoli che pensano di avere verità in tasca".Continua a leggere

Pd - Nicola Zingaretti risponde a Carlo Calenda proponendo una cena sociale in trattoria : Tempo di cene per il Pd. E se Carlo Calenda lancia su Twitter un invito a cena a casa sua per Gentiloni, Minniti e Renzi, Nicola Zingaretti organizza un banchetto "sociale" in trattoria: ha invitato una studentessa, un operaio, alcuni imprenditori e persone impegnate nel sociale e nella lotta all'illegalità. Lo ha annunciato su Facebook: "Ieri Paolo Gentiloni ha detto cose sagge sul tema del nostro modo di discutere per mettere al centro ...

Carlo Calenda contro Massimo Cacciari : 'Pidiologo - bisogna lavorare per unire' : Carlo Calenda attacca i pidiologi che continuano a lavorare contro il partito. 'Qualsiasi iniziativa che tocchi il Pd ', tuona l'ex ministro su Twitter, 'diventa ragione di polemica, anche se l'...

Carlo Calenda racconta la malattia della moglie : 'Dire la verità aiuta' : "Odio i pietismi, ma con mia moglie Violante ci siamo detti che parlare della sua malattia poteva essere d'aiuto". Così l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a Stasera Italia . ...

"Siamo qui per te - Carlo". Gli applausi della festa dem per Calenda e la moglie : "Approfitto per chiedere da parte di tutta la comunità democratica un abbraccio a Carlo Calenda e alla moglie per il momento difficile che stanno vivendo e fargli sentire tutto il nostro sostegno dopo tutta la valanga di odio che si è riversata su di lui anche in questo momento. Siamo qui anche per te, Carlo". Lo ha detto Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd di Ravenna, in occasione della chiusura della festa ...

VIOLANTE GUIDOTTI BENTIVOGLIO/ Chi è la moglie di Carlo Calenda malata di leucemia : VIOLANTE GUIDOTTI BENTIVOGLIO: chi è la moglie di Carlo Calenda malata di leucemia. I due stanno insieme da quando hanno 18 anni. Laureata in Legge, è manager nel campo della comunicazione.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:18:00 GMT)

“Ecco perché sono sparito”. Il dramma di Carlo Calenda - riguarda la moglie (malata). Cos’ha : Il caso Ilva si è chiuso negli ultimi giorni: il Governo Conte ha trovato un accordo e promesso 10.300 assunzioni. Una risoluzione alla quale si è arrivati grazie anche al lavoro svolto, durante il precedente mandato, da Carlo Calenda: l’ex ministro dello Sviluppo Economico del Governo Gentiloni ha lavorato a lungo per trovare una risoluzione circa lo stato d’allarme della città di Taranto e l’azienda Ilva. Calenda, figlio del ...

Carlo Calenda - "mia moglie è malata - per questo sono sparito"/ Ultime notizie - "io e Viola vogliamo parlarne" : Calenda “Mia moglie é malata, ecco perchè sono sparito”. Ultime notizie, il dramma di Violante Guidotti, la consorte dell'ex ministro del lavoro e dello sviluppo economico(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:36:00 GMT)

Carlo Calenda rivela : mia moglie è malata - per questo non posso lasciare Roma : Carlo Calenda , già ministro dello Sviluppo durante il governo Gentiloni, rivela su Twitter un dramma personale che sta vivendo da tempo. Sua moglie ha nuovamente la leucemia ' Devo una spiegazione, ...

Carlo Calenda : "Mia moglie è malata - devo starle vicino" : Spiegazione non dovuta, perché la privacy è sacra. Ma l'ex ministro ha deciso di raccontare apertamente ai suoi follower il...

Carlo Calenda : 'Mia moglie è malata. Per questo sono sparito' : Per questo, scrive l'ex ministro allo Sviluppo economico è sparito dalla scena politica e non ha presenziato alle Feste dell'Unità. Calenda deve occuparsi dei suoi tre bambini e non può allontanarsi ...

Carlo Calenda : "Alla fine Di Maio firmerà con Mittal". L'ex ministro dello Sviluppo economico risponde alle accuse di Di Maio su Ilva : "Di Maio ha messo su un circo, non un'azione di governo. Alla fine di questa sceneggiata si siederà al tavolo per firmare l'accordo con Mittal". Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico, è l'imputato numero uno del "delitto perfetto" contro l'Ilva di Taranto evocato da Luigi Di Maio. accuse pesanti, quelle del nuovo titolare del Mise, che partono dalle criticità che sarebbero state evidenziate dall'Avvocatura ...

Intervista a Carlo Calenda : 'Di Maio fa manfrina - lo sfido sui numeri' : Per schematizzare: un liberista ha come obiettivo la crescita dell'economia, un nazionalista il mantenimento dell'identità, un progressista la forza della società. Questo non vuol dire non ...

Intervista a Carlo Calenda : "Di Maio fa manfrina - lo sfido sui numeri" : Dal groviglio nella crisi Ilva al temporeggiamento su Alitalia, dalle delocalizzazioni industriali ai provvedimenti per gestire la crisi del lavoro. L'ex ministro dello Sviluppo economico attacca a ...