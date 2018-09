Carige | cresce attesa per assemblea soci e decisione Tribunale Genova su patto

L'autunno caldo delle banche Carige - andrà in scena il ribaltone Cresce il fronte anti-Malacalza : Tira aria di ribaltone in Banca Carige : Vittorio Malacalza, primo socio col 20,6% (ed autorizzato a salire sino al 29%) va allo scontro con l'AD Paolo Fiorentino, colpevole di voler accelerare le nozze dell'istituto ligure in cui Malacalza perde oltre 260 milioni di euro su un investimento di 363 milioni. Fiorentino tira dritto, forte dell'appoggio della Bce e del socio Raffaele Mincione (al 5,4% ma pronto a salire sino al 19,9%), ...

