Caria | l’indipendentista sardo e foreign fighter che combatteva contro l’Isis in Siria

(Di martedì 18 settembre 2018) Pierluigi, 33enne indipendentistanoto come Luiseddu indagato dalla Procura antiterrorismo di Cagliari per terrorismo. Avrebbe partecipato alla lottol'Isis ima tra lòe fila di gruppi curdi che per i giudici sono vicini al Pkk, inserito dal 2002 nelle liste delle organizzazioni terroristiche dall'Ue.