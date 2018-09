Captain Marvel | ecco il primo trailer del nuovo film Marvel

wired

(Di martedì 18 settembre 2018) Fra i fan delCinematic Universe c’è molta attesa per il lancio di: il, infatti, sarà ila vedere come protagonista assoluta una supereroina, la pilota Carol Danvers interpretata dall’attrice premio Oscar Brie Larson, ma soprattutto sarà l’ultimodella saga prima del lancio di Avengers 4. La pellicola, infatti, uscirà la prossima primavera e finora avevamo visto solo qualche immagine in esclusiva su Entertainment Weekly. In queste ore però è stato finalmente pubblicato ilufficiale del cinecomic. Nella clip di anticipazione vediamo per la prima volta in azione l’eroina in una storia ambientata negli anni Novanta: l’ufficiale dell’esercito Carol Danvers viene coinvolta in un’esplosione di una tecnologia della razza aliena Kree, divenendo così un ibrido umano-extraterrestre. Grazie ...