Capriccioli | madri e bimbi seguiti in strutture diverse da carcere

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – “La terribile notizia della donna che questa mattina, a Rebibbia, ha ucciso il figlio neonato e ridotto in fin di vita l’altro figlio di neppure due anni conferma la nostra convinzione che ledetenute e i loro bambini dovrebbero essereall’interno diadeguate, come tra l’altro la legge prevede”. Cosi’ in una nota il radicale Alessandro, capogruppo di +Europa al Consiglio Regionale del Lazio. “In Italia ci sono cinque istituti a custodia attenuata (Icam) e a Roma la Casa di Leda, inaugurata nel 2017, e’ l’unica casa-famiglia protetta per detenute con figli in tutto il paese. Si tratta di una soluzione introdotta da una legge nazionale del 2011, che prevede un servizio di sostegno per lee interventi educativi specifici per i bambini, con l’obiettivo di seguire al meglio casi ...