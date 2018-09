Capcom interrompe i progetti in sviluppo presso Capcom Vancouver

eurogamer

(Di martedì 18 settembre 2018)ha annunciato che prevede di registrare perdite per circa 4,5 miliardi di yen dalla cessazione deisenza titolo che erano in fase dilo studio di Dead Rising,.Qui sotto, potete leggere parte del comunicato ufficiale riportato da Gematsu:"Co., Ltd. () annuncia che prevede di registrare perdite, derivanti dalla cessazione deidi, nei suoi risultati finanziari per i sei mesi dell'anno fiscale che termina il 31 marzo 2019".Read more…