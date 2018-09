Caos totale in Serie B | Frattini | “Il TAR ha sospeso il campionato”

Serie C : Caos totale - rinviate anche 6 partite della 2ª giornata [DETTAGLI] : RIPESCAGGI– È caos totale nel calcio italiano, difatti 6 partite della Serie C sono state rinviate a data da destinarsi per la decisione di fissare al 21 settembre l’udienza del Collegio di Garanzia per la riassunzione e il riesame dei giudizi sui ricorsi di Pro Vercelli e Ternana sui format di Serie B. Non verranno disputate Arezzo-Pro Vercelli, Novara-Albissola e Siena-Pisa per quanto riguarda il girone A; Fano-Ternana per il ...

Caos totale in Serie B : campionato a 22 squadre? I club pronti al ricorso al Tar - si rischia il blocco : RIPESCAGGI Serie B E Serie C- Centinaia di migliaia di tifosi tra le squadre di Serie B e Serie C attendono le decisioni del Collegio di garanzia dello Sport, attese tra domani sera e martedì mattina. All’interno dell’organismo presieduto da Franco Frattini, più volte deputato, ministro e commissario europeo, vi è una spaccatura forte: l’ipotesi di una decisione sofferta, presa a maggioranza, è una certezza. La posizione di ...

Incredibile Serie A - Caos totale a pochi giorni dall’inizio : campionato a 21 squadre? Il Crotone non ci sta e chiede la riammissione in sovrannumero : E’ caos tra Serie A e Serie B, in particolar modo nelle ultime ore novità importanti per quanto riguarda il massimo campionato italiano, non è da escludere un torneo a 21 squadre. Continua infatti la battaglia del Crotone che nelle ultime ore ha chiesto la riammissione in Serie A in sovrannumero dopo il caso plusvalenze fittizie del Chievo con il Cesena. Ecco il comunicato del club. “Facendo seguito a tutta la pregressa ...

Caos totale in Serie B : sorteggiate le giornate dopo un clamoroso “testa a testa” FIGC-Lega : Caos CAMPIONATI- E’ guerra aperta tra la Lega di Serie B e la Figc. I calendari prendono forma dopo oltre due ore di braccio di ferro. In attesa di capire se, dopo i fallimenti di Cesena e Bari, l’esclusione dell’Avellino e in attesa di conoscere l’esito dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro il blocco dello stop ai ripescaggi – il prossimo campionato cadetto ...

Serie B - pioggia di ricorsi contro la chiusura dei ripescaggi : Caos totale a pochi giorni dal via! : Pro Vercelli e Ternana continuano la crociata contro il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B Pro Vercelli e Ternana alzano i toni dopo il blocco dei ripescaggi ordinato dalla Lega di Serie B. I due club si sono appellati al Collegio di Garanzia dello Sport, sottoponendo all’organo un ricorso contro la decisione di proseguire con un campionato a 19 squadre. La Ternana chiede “in via cautelare, di sospendere, ...

Tav : Gelmini - nel governo Caos totale : Roma, 27 lug. (AdnKronos) - "Tav. caos totale nel governo. Giuseppe Conte dice no, Matteo Salvini dice sì. Qual è la linea dell’esecutivo gialloverde? Basta prese in giro, basta con il tergiversare di Danilo Toninelli e Luigi Di Maio. Per Forza Italia le infrastrutture sono fondamentali per il Paese

Sondaggi Politici/ Caos migranti - gli elettori con Salvini : solo il 18% vuole accoglienza ‘totale’ : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:57:00 GMT)

Lega - il pg di Genova Zucca : “Nei conti c’era un Caos totale - voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto” : “Nei conti della Lega c’era un caos totale, ma non si trattava di un caos primordiale e creativo, bensì di un caos voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto”. Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha iniziato nella requisitoria del processo d’appello per la maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, circa 49 milioni, messa in atto tra il 2008 e il 2010 dai vertici della Lega di allora. A ...

