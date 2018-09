Campidoglio | Al via bonifica Campo Testaccio

Campidoglio - al via avviso pubblico per l’apertura di due nuovi Centri antiviolenza : Campidoglio, al via avviso pubblico per l’apertura di due nuovi Centri antiviolenza. Raggi: “Si aggiungono ai 3 che abbiamo attivato a marzo. Prosegue rafforzamento diritti delle donne”. E’ stato pubblicato l’avviso per l’affidamento della gestione di due nuovi Centri antiviolenza,che sorgeranno nel Municipio I e nel Municipio III. L’obiettivo è di offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro figli, con lo scopo ...

Roma - Campidoglio : 'Strade chiuse al traffico - domenica torna #vialibera' - : ... manichino impiccato davanti la sezione di Roma nord e minacce fasciste 13 settembre 2018 Nessun commento Mondo di mezzo, appello ribalta sentenza di primo grado: c'è mafia, ma pene ridotte 11 ...

Campidoglio : Strade chiuse al traffico - domenica torna #vialibera : Roma – domenica 16 settembre, in apertura della Settimana europea della Mobilita’, e’ prevista a Roma la nuova edizione dell’iniziativa #vialibera: Strade che per l’intera giornata saranno chiuse al traffico e interamente dedicate a pedoni e ciclisti. Il percorso interessera’ piu’ Strade: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, da via XX ...

Rifiuti Livorno - archiviata l’inchiesta sul sindaco Nogarin - sull’ex Cosimi e sull’assessore Lemmetti (ora al Campidoglio) : Il tribunale di Livorno ha archiviato l’inchiesta sulla crisi dell’Aamps, l’azienda partecipata del Comune. L’archiviazione è stata chiesta dalla Procura: cadono quindi le accuse nei confronti del sindaco di Livorno Filippo Nogarin, del suo ex assessore al Bilancio Gianni Lemmetti (ora nella giunta di Virginia Raggi al Campidoglio), dell’ex sindaco Alessandro Cosimi (Pd) e di una dozzina tra funzionari del Comune e ...

Campidoglio - al via lavori primo pacchetto preferenziali. : Campidoglio, al via lavori primo pacchetto preferenziali. Meleo: “Iniziato cantiere in via Publicio, diminuiamo tempi di percorrenza tpl” Roma – Sono partiti i cantieri per il primo pacchetto di preferenziali. Le operazioni inizieranno con la protezione delle esistenti in via Quinto Publicio-Orazio Pulvillo; via Emanuele Filiberto e viale Libia-viale Eritrea. In seguito prenderanno il via i cantieri per la realizzazione di nuove corsie ...

Campidoglio - stop a sperimentazione viadotto della Magliana : viadotto della Magliana, stop alla sperimentazione del restringimento. Obiettivo fluidificare traffico dopo parziale riapertura ponte della Scafa. Viste le difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l’amministrazione capitolina sta predisponendo la sospensione della sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana, carreggiata A91 in direzione Roma sulle rampe di accesso di via della ...

Campidoglio : Al via interventi di manutenzione del ponte alla foce del Canale dei Pescatori : Roma – Prosegue l’attento monitoraggio dei ponti della Capitale. In seguito a una segnalazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riguardo il ponte stradale sul Canale dei Pescatori, in prossimità del Lungomare Lutazio Catulo a Ostia, l’Amministrazione capitolina si è subito attivata e ha convocato una riunione tecnica operativa presso la sala consiliare del X Municipio a cui hanno partecipato Capitaneria di Porto Roma – Fiumicino, ...

Campidoglio : Al via riorganizzazione sistema residenze anziani : Roma – Migliorare la qualita’ della vita degli anziani, configurando una nuova offerta di servizi residenziali che privilegino strutture di piccole dimensioni e che mettano al centro i bisogni peculiari di ogni persona. Con questo obiettivo la Giunta capitolina ha approvato una delibera che riorganizza il sistema delle residenzialita’ tramite un graduale superamento delle Case di Riposo tradizionali. “Il nostro piano di ...

Campidoglio : Viadotto Magliana al via lavori : Campidoglio: Viadotto Magliana, 22 agosto inizio lavori per barriere sicurezza e segnaletica. Proseguono attività di manutenzione anche su Ponte Principe Amedeo di Savoia, dell’Osa e Galleria Giovanni XXIII. Roma – Come da programma sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l’allestimento del cantiere è prevista la chiusura ...

Roma - occhi puntati sul viadotto della Magliana. Salvini : aspetto relazione dal Campidoglio : ... strada che passa dall'omonimo ponte tra i più critici della Capitale, sul quale, dopo i fatti di Genova, si è scatenata di nuovo la battaglia politica. Il professor Remo Calzona, per anni docente ...

Crollo Ponte Genova - il Campidoglio : per il viadotto della Magliana oltre 2 milioni di euro : “L’Amministrazione capitolina per il Ponte del viadotto della Magliana ha stanziato a Bilancio 2018 oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale, l’Amministrazione esegue un regolare monitoraggio”. Così il Campidoglio replica ad una serie di sollecitazioni giunte dal Pd e da Fdi alla necessita’ di intervenire per salvaguardare il viadotto della ...

Roma. Campidoglio - al via nuovi progetti per ampliare mappa ciclabili : Roma. Campidoglio, al via nuovi progetti per ampliare mappa ciclabili. Da Testaccio a Bocca della Verità, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Roma – Da Lungotevere Testaccio, a Bocca della Verità, da viale delle Milizie a Lungotevere delle Armi, dal tunnel di Santa Bibiana fino a Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi. Questi sono alcuni dei nuovi collegamenti che ...

Campidoglio : via operazioni assistenza sociale abitanti camping : Roma – Al via operazioni di assistenza sociale per gli abitanti del camping. Al momento altre 20 persone hanno accettato l’offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali di Roma Capitale. Cosi’ una nota del Campidoglio. L'articolo Campidoglio: via operazioni assistenza sociale abitanti camping proviene da RomaDailyNews.

Campidoglio al via priorità semaforica linee tranviarie : Campidoglio, entro fine estate al via priorità semaforica linee tranviarie su viale Regina Elena-Regina Margherita. Prossimi progetti per aumentare velocità Tpl su viale Togliatti, Trieste-Melaina, Prenestina e Porta Maggiore-Termini. Potenziare il trasporto pubblico locale diminuendo i tempi di attesa e migliorando il servizio di bus e tram. Con queste finalità, entro fine estate, partirà la sperimentazione della priorità semaforica sulle linee ...