Campi Flegrei | terremoto e boato ben avvertito tra Pozzuoli e Napoli - dati INGV

Napoli - rischio eruzioni : presto le prove di evacuazione per i Campi Flegrei : Come ben si sa, a Napoli , in particolar modo nella cosiddetta area rossa, quella che riguarda il territorio del Vesuvio e dei Campi Flegrei , l'attività vulcanica fa preoccupare molto. Ecco perché nel capoluogo campano è in corso il simposio 'Cities on Volcanoes' che terminerà soltanto venerdì 7 settembre e al quale partecipano vulcanologi e sismologi prove nienti da tutto il mondo. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, il piano di ...

Vulcani : nel 2019 test di evacuazione nei Campi Flegrei : “E’ necessario mettere in atto una esercitazione di evacuazione dei Campi Flegrei, coinvolgendo la popolazione e dando cosi’ loro il senso di quello che si sta facendo per fronteggiare il rischio Vulcanico“: lo ha dichiarato Luigi D’Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione Civile, in occasione della prima giornata del congresso “Cities on Volcanoes“, in corso a ...