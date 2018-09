Camilleri | ' Il suv Ferrari si chiamerà Purosangue'

Ferrari - Camilleri : 'Sei auto su dieci ibride entro il 2022. Il Suv non si sposa con il brand - lo chiameremo Purosangue' : MARANELLO- 'Aborro sentire la parola Suv nella stessa frase con la parola Ferrari . Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio ma in un senso generalmente accettato,...

Ferrari - Camilleri : "Entro il 2022 il 60% di auto con motori ibridi. In arrivo Purosangue - ma non sarà Suv" : MILANO - Tocca a Louis Camilleri, nuovo amministratore delegato del Cavallino, illustrare il piano industriale 2018-2022 della Ferrari. Appuntamento messo in calendario da tempo. Parlando a Balocco in ...