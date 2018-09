CALENDA | SERVE PSICHIATRA COME SEGRETARIO PD” L' ira di Giachetti | annuncia

CALENDA : 'Al Pd serve uno psichiatra come segretario' | : L'ex ministro dello Sviluppo economico dopo la cancellazione della cena con i leader dem: "Ai dirigenti importa il congresso". E si dice convinto che il partito non debba correre alle prossime ...

CALENDA : "Il PD merita l'estinzione - <br> come nuovo segretario serve uno psichiatra" : Il Pd "merita l'estinzione", e alle "prossime elezioni europee" non si dovrà presentare. Il giorno dopo aver annullato la cena con Gentiloni, Minniti e Renzi "dopo 24 ore di polemiche e altre amenità", l'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda ci va giù duro con il suo partito: "Quello che importa ai dirigenti del Pd è il congresso. Sta diventando un posto in cui l'unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell'associazione ...

