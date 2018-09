Calenda | Pd merita estinzione | serve psichiatra come segretario

Calenda : "Il PD merita l'estinzione - <br> come nuovo segretario serve uno psichiatra" : Il Pd "merita l'estinzione", e alle "prossime elezioni europee" non si dovrà presentare. Il giorno dopo aver annullato la cena con Gentiloni, Minniti e Renzi "dopo 24 ore di polemiche e altre amenità", l'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda ci va giù duro con il suo partito: "Quello che importa ai dirigenti del Pd è il congresso. Sta diventando un posto in cui l'unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell'associazione ...

Pd - Calenda : “Partito merita l’estinzione. Non deve esserci alle europee. Il segretario deve farlo uno psichiatra” : Un partito che “merita l’estinzione“, che non deve correre alle europee, perchè l’unico obiettivo dei dirigenti è spartirsi “una torta sempre più piccola”. E “l’unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell’associazione di pischiatria“. La cena per ripartire è saltata. E il suo organizzatore l’ha presa malissimo. Carlo Calenda è infuriato con i dirigenti del Pd. ...

Il Pd merita l'estinzione. Parola di Calenda : Ai dirigenti del Pd "non importerà" di perdere le prossime elezioni europee e regionali: "Quello che importa a loro è il congresso. Sta diventando un posto in cui l'unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell'associazione di psichiatria". Parole dure quelle dell'ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che, intervenendo a Circo Massimo, su ...

