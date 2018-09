huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Calenda: 'Il Pd merita l'estinzione' - Emiliangiolo : RT @HuffPostItalia: Calenda: 'Il Pd merita l'estinzione' - PalladeAtena : RT @HuffPostItalia: Calenda: 'Il Pd merita l'estinzione' - raphreez : RT @HuffPostItalia: Calenda: 'Il Pd merita l'estinzione' -

(Di martedì 18 settembre 2018) La cena con Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, organizzata per provare a riorganizzare l'opposizione democratica, è saltata. E l'organizzatore, Carlo, per usare un eufemismo, non sembra averla presa benissimo. Anzi.Intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital l'ex ministro dello sviluppo economico è arrivato a dire che ai dirigenti del Pd "non importerà" di perdere le prossime elezioni europee e regionali: "Quello che importa a loro è il congresso. Sta diventando un posto in cui l'unico segretario che si dovrebbe candidare è il presidente dell'associazione di psichiatria". Un partito che, va giù duro, "l'".