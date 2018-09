Calenda | “Il Pd è un partito da psichiatri | merita l’estinzione” E Giachetti fa lo

Wolff : “Il Calendario F1? Non più di 16 GP” : Secondo Toto Wolff la F1 dovrebbe considerare di diminuire il numero di gare in calendario. Di recente il presidente FIA Jean Todt ha detto di supportare l’intenzione di Liberty Media di portare il numero di gare a 23 nel prossimo futuro. Ma il boss Mercedes pensa invece che bisognerebbe tornare al massimo a 15 o […] L'articolo Wolff: “Il calendario F1? Non più di 16 GP” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Carlo Calenda : “Il Pd non deve esserci alle europee 2019 - serve un Fronte repubblicano” : L'ex ministro Carlo Calenda spiega che la cena che aveva proposto a Renzi e Gentiloni non era pensata per andare contro la candidatura di Zingaretti, ma solo per organizzare una seria opposizione. Ma ritiene che il Pd non debba esserci alle prossime europee del 2019: "serve un Fronte repubblicano, progressista".Continua a leggere

Calenda : “Il Pd è un partito da psichiatri - merita solo l’estinzione” : «Per me l’unico prossimo passo è portare a cena i miei figli. Pizza, Chinotto e insalata (per me). E archiviamo così la cena delle beffe». Lo scrive su Twitter l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, rispondendo a chi gli chiede se non ci sia un modo per ricompattare il Pd. La famosa cena per ritrovarsi e accordare una strategia di o...

Calenda : “Il Pd è un partito da psichiatria - merita solo l’estinzione” : «Per me l’unico prossimo passo è portare a cena i miei figli. Pizza, Chinotto e insalata (per me). E archiviamo così la cena delle beffe». Lo scrive su Twitter l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, rispondendo a chi gli chiede se non ci sia un modo per ricompattare il Pd. La famosa cena per ritrovarsi e accordare una strategia di o...