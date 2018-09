calcioweb.eu

: La #FIFA dice basta ai #prestiti selvaggi: in futuro ogni club potrà cedere soltanto 8 giocatori a titolo gratuito… - GoalItalia : La #FIFA dice basta ai #prestiti selvaggi: in futuro ogni club potrà cedere soltanto 8 giocatori a titolo gratuito… - Eurosport_IT : Claudio Marchisio e la Juventus si sono lasciati bene, ma non benissimo... ?? ? - CalcioWeb : Calciomercato #Juventus, #Agnelli annuncia un nuovo colpaccio [DETTAGLI] -

(Di martedì 18 settembre 2018)– Laè reduce dal successo in Serie A contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri guida la classifica del massimo torneo italiano ed adesso si prepara per scendere in campo in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni dida parte diin un’intervista concessa al ‘Financial Times’: “dobbiamo essere in grado di comprare il prossimo Cristiano Ronaldo, ma all’età di 25 anni. Programmeremo uno alla volta i passi che ci porteranno a essere i numeri uno al mondo. Ronaldo? E’ stato accuratamente valutato e aveva senso sia dentro che fuori dal campo. E’ stata la prima volta che la parte tecnica e quella commerciale dellasi sono riuniti per valutare costi e benefici”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...