Ufficiale: quattro turni di stop per Douglas Costa. Così ha deciso il Giudice Sportivo: il brasiliano squalificato. Gomitata, testata, sputo. Quattro giornate. Sputo a Di Francesco, quattro turni a Douglas Costa

giornate di squalifica allo juventinoper la follia di domenica scorsa, conclusa con lo sputo a Federico Di Francesco nel finale della gara col Sassuolo. Il giudice sportivo ha inflitto la sanzione "per comportamento non regolamentare in campo (seconda sanzione); per avere, al 48' del secondo tempo,a gioco fermo,colpito in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Var".(Di martedì 18 settembre 2018)