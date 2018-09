Calcio |  Champions League | Inter batte Tottenham 2-1 all' esordio

agi

(Di martedì 18 settembre 2018) Dopo 6 anni di assenza dalla Champions League, l'vince in rimonta a San Siro per 2-1 contro gli inglesi del Tottenham. Le reti tutte nella ripresa: al 9' Eriksen, al 41' Icardi, al 47', in piena zona Cesarini, Vecino. Nell'altra partita del girone B, il Barcellona surclassa il Psv 4-0 (tripletta di Messi e Dembele').