Calcio | Champions League 2018-2019 | Stella Rossa-Napoli 0-0 La supremazia partenopea non

Calcio - Champions : Inter-Tottenham 2-1 risultato finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio : Champions League - Inter batte Tottenham 2-1 all'esordio : Dopo 6 anni di assenza dalla Champions League, l'Inter vince in rimonta a San Siro per 2-1 contro gli inglesi del Tottenham. Le reti tutte nella ripresa: al 9' Eriksen, al 41' Icardi, al 47', in piena zona Cesarini, Vecino. Nell'altra partita del girone B, il Barcellona surclassa il Psv 4-0 (tripletta di Messi e Dembele').

Calcio - Champions League 2018-2019 : Inter-Tottenham 2-1. Clamorosa rimonta finale firmata da Icardi e Vecino : L’Inter batte il Tottenham nella prima giornata di Champions League al termine di una partita pazzesca, con gli inglesi in vantaggio ed in controllo fino a cinque minuti dal termine. Al vantaggio di Eriksen (con deviazione decisiva di Miranda), rispondono Icardi e, in pieno recupero, Vecino, per il 2-1 finale. Nel primo tempo la prima occasione al 13′ è per Eriksen che, su punizione, chiama all’intervwnto Handanovic, abile a ...

Paola Ferrari 'La Champions torna in Rai - è la vera emozione del nostro Calcio' : ROMA - Paola Ferrari, dopo sei anni la Champions torna in chiaro sulla Rai... 'Un ritorno importante, significativo per la Rai, e proprio sul palcoscenico migliore. La Champions, con quattro italiane, ...

Calcio - Champions League 2018-2019. Roma alla prova del Bernabeu - Dzeko sfida Bale e Modric : Esordirà nel teatro dei sogni per dare la caccia alla coppa sfiorata soltanto pochi mesi fa. La Roma darà il via alla sua avventura in Champions League 2018-2019 mercoledì 19 settembre alle ore 20.45 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, club che ha trionfato nelle ultime tre edizioni e che ambisce a ripetersi anche senza il suo faro Cristiano Ronaldo, passato da poco alla Juventus. I giallorossi sono reduci da un’eliminazione ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : Barça favorito - tanti gol ad Anfield : Pronostici Champions League, i consigli di CalcioWeb – È ormai tutto pronto per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Nella giornata di oggi si giocheranno le otto partite riguardanti i gruppi A, B, C e D, mentre domani sarà la volta degli altri quattro gruppi, E, F, G e H con lo stesso numero di gare. Si inizia con Inter e Barcellona alle 18.55: i nerazzurri attendono il Tottenham a San Siro, mentre il ...

Calcio. Champions League. Si inizia con Inter-Tottenham : MILANO - Che lo spettacolo abbia inizio: questa sera alle 18:55 i riflettori si accenderanno sullo stadio di San Siro a Milano dove Inter e Tottenham si sfideranno per il primo match della nuova ...

Inter-Tottenham - Spalletti sale sulla giostra Champions : “è il luna park del Calcio - non siamo favoriti ma…” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa del match contro il Tottenham, sfida che segna il ritorno in Champions dei nerazzurri “E’ una gara che può farvi svoltare? Sicuramente sì, sono gare che valgono moltissimo a livello di entusiasmo e convinzione. Secondo me per il momento che stiamo attraversando è una gara che capita a proposito. E’ una di quelle partite e di quelle competizioni che non ...

Inter - Spalletti : 'La Champions League è il Luna Park del Calcio' : Cosa non funziona nell'Inter? Analizzando alcune fasi del match contro il Parma con Sky Sport Tech , si può notare come la manovra dell'Inter risulti troppo lenta , con la palla giocata spesso a ...

Calcio - al via la Champions più ricca di sempre : ecco a chi andranno i premi : I tornei continentali partono martedì 18 settembre. La Uefa ha incassato circa 10 miliardi per il triennio 2018-21. In lizza per l’Italia ci sono Juventus, Napoli, Roma e Inter con Lazio e Milan impegnate in Europa League. Otto gli sponsor ufficiali. Complessivamente i ricavi commerciali percepiti dalla confederazione del Vecchio Continente sono stimati in circa 3,25 miliardi...

Milan - Scaroni : "L'obiettivo è tornare in Champions e nell'elite del Calcio mondiale" : La vittoria in extremis contro la Roma ha ridato vigore al Milan di Gennaro Gattuso e a tutto l'ambiente rossonero che ora sogna in grande. Il cambiamento societario, poi, ha portato una ventata d'...

Juventus-Brøndby 2-2 - Champions League Calcio femminile : una super Barbara Bonansea tiene aperta la qualificazione agli ottavi di finale : Si conclude sul 2-2 il match d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di calcio femminile tra la Juventus Women e il Brøndby. Una partita molto emozionante quella che si è tenuta allo stadio “Silvio Piola” di Novara e che ha visto le bianconere passare in vantaggio sul finire del primo tempo grazie ad una straordinaria Barbara Bonansea. Nella ripresa qualche errore difensivo di troppo ha favorito le danesi ...

LIVE Juventus-Brøndby - Champions League Calcio femminile in DIRETTA : 1-1 - Sorensen risponde a Bonansea nella ripresa : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Brøndby valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. calcio d'...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Fortuna 2-0 - doppietta di Mauro nell’andata dei sedicesimi di finale : Grande inizio per la Fiorentina nella Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Allo Stadio Artemio Franchi le viola, che erano riuscite ad agguantare il pass per la massima competizione continentale dopo aver vinto lo spareggio col Tavagnacco in seguito all’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo del Brescia, hanno sconfitto il Fortuna Hjorring per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale e ora possono guardare con ...