Calcio : 3 turni a Pulgar - stop Gasperini : ANSA, - ROMA, 18 SET - Il giudice sportivo della serie A ha squalificato per tre giornate il giocatore del Bologna, Erick Pulgar "per avere, al 52' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di ...

Calcio - quattro turni a Douglas Costa : 18.52 quattro giornate di squalifica allo juventino Douglas Costa per la follia di domenica scorsa, conclusa con lo sputo a Federico Di Francesco nel finale della gara col Sassuolo. Il giudice sportivo ha inflitto la sanzione "per comportamento non regolamentare in campo (seconda sanzione); per avere, al 48' del secondo tempo,a gioco fermo,colpito in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Var".