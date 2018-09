Cagliari-Milan | diretta tv e info streaming online in esclusiva su SkyGo

Polveriera Milan - caos nello spogliatoio : alta tensione contro il Cagliari - il tecnico Gattuso furioso con la squadra : Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari, reazione nel secondo tempo per la squadra di Gennaro Gattuso, l’attaccante Higuain ha ristabilito la parità dopo l’iniziale vantaggio di Joao Pedro. Ma nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena e riportato dal ‘Quotidiano Nazionale’: nello spogliatoio dopo il primo tempo da dimenticare sarebbe successo di tutto. Leonardo e Paolo ...

Milan - Higuain furioso dopo la partita contro il Cagliari : È stata parzialmente la domenica dei bomber: non ha segnato Icardi, è vero, ma si sono sbloccati Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Il Pipita ha segnato il suo primo gol in campionato con la nuova maglia, ma la rete non è servita a permettere al Milan di conquistare i tre punti. Per questo, a fine partita Higuain era visibilmente arrabbiato e deluso. Avrebbe voluto vincere la partita, consapevole del fatto che la corsa alla Champions ...

Milan - terremoto nell'intervallo. Gattuso ribalta lo spogliatoio a Cagliari - e Higuain... : Nervi tesissimi al Milan : un retroscena del Quotidiano nazionale rivela che dopo lo sconcertante primo tempo di Cagliari , con la squadra sotto 1-0, negli spogliatoi sarebbe accaduto di tutto. ...

Ahi Milan - gli infortuni in quel di Cagliari sono due : si fermano Calhanoglu e Musacchio - i dettagli : Calhanoglu e Musacchio, problemi fisici per i due calciatori del Milan dopo la gara contro il Cagliari terminata sul punteggio di 1-1 Milan, oltre al pari la beffa: Calhanoglu e Musacchio sono usciti acciaccati dalla gara contro il Cagliari. I due calciatori rossoneri hanno accusato dei problemi fisici, chiariti dallo staff medico rossonero nel post partita. Rottura di un dito di una mano per Calhanoglu, il quale però potrebbe comunque ...

Acuto di Higuain - il Milan si salva a Cagliari : "L'inizio è stato imbarazzante , è un aspetto che dobbiamo migliorare - ha dichiarato l'allenatore rossonero ai microfoni di 'Sky Sport' - Se poi vai sotto 2-0 questa partita non la recuperi più, ...

Il Milan sbatte sul Cagliari : finisce 1-1 alla Sardegna Arena : Il Milan di Gennaro Gattuso non riesce a sfondare in casa del Cagliari di Rolando Maran: finisce 1-1 alla Sardegna Arena e per quanto visto in campo il pareggio appare il risultato più giusto. Meglio i sardi nel primo tempo, decisamente più pimpanti i rossoneri nella ripresa. Al gol di Joao Pedro siglato al 4' di gioco ha risposto il Pipita Gonzalo Higuain al 55', al primo gol ufficiale con la maglia del Milan. Con questo pareggio la squadra di ...

Gattuso striglia il Milan dopo il pareggio col Cagliari : “20' imbarazzanti! Higuain? Ecco cosa penso” : Le parole di Gattuso dopo il pareggio di questa sera del Milan contro il Cagliari: il tecnico rossonero duro e severo con i suoi giocatori pareggio non troppo soddisfacente per il Milan, questa sera a Cagliari. I rossoneri hanno subito l’aggressività della squadra sarda, nel primo tempo dell’anticipo di questa sera, della quarta giornata di Serie A, per poi reagire nel secondo tempo, con la prima rete di Higuain con la maglia ...

