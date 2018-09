Brexit | Coldiretti | per la prima volta prosecco in calo nel Regno Unito

Brexit - Ue : "Prepariamoci a mancato accordo"/ Ultime notizie - allarme Coldiretti su esportazioni Made in Italy : Brexit, Ue avvisa: “Pronti anche a nessun accordo”. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Le Ultime notizie sulla trattativa(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Brexit - Coldiretti : “Senza accordo addio a 3.3 miliardi dell’export agroalimentare” : Senza accordo sono a rischio 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito alla comunicazione della Commissione Ue che chiede ai governi di prepararsi a tutti gli scenari, mentre il Fondo Monetario Internazionale (FmI) avverte che dall’uscita della Gran Bretagna non ci saranno vincitori. Una eventualità dannosa – sottolinea la Coldiretti ...

Brexit - Coldiretti : a rischio le esportazioni di formaggi Made in Italy : Le esportazioni di formaggi e latticini italiani in Gran Bretagna sono aumentate del 7% con un balzo record del 15% per Parmigiano Reggiano ed Grana Padano nel primo quadrimestre del 2018, rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sull’allarme lanciato dal quotidiano britannico Guardian sulla base di un rapporto della London School of Economics che sottolinea come i prodotti lattiero caseari in Gran Bretagna ...

UE - Coldiretti : l’agricoltura non paghi il costo della Brexit : “A pagare il conto della Brexit non può essere l’agricoltura italiana dove i tagli per 2,7 miliardi di euro al budget della Politica Agricola Comune (Pac) colpiscono 800mila aziende agricole mettendo a rischio la loro capacità di affrontare sfide chiave per il Paese e per la Ue stessa, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nella relazione ...

Brexit - Coldiretti : un giovane su 3 pronto ad emigrare per lavoro : Sono quasi 15mila i giovani italiani under 40 che si sono trasferiti in Gran Bretagna con il cambiamento di residenza nel 2016, l’ultimo anno disponibile. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat a commento delle dichiarazioni della premier britannica Theresa May sul fatto “non sarà più permesso alle persone di arrivare dall’Europa nella remota possibilità di trovare un lavoro” tranne per quelli qualificati. Piu’ di ...