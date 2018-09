Brexit | Barnier | ottobre momento verità

Brexit - SCONTRO UE-LONDRA/ Ultime notizie : Barnier - “accordo entro dicembre o ‘No Deal’” : BREXIT, Ue avvisa: “Pronti anche a nessun accordo”. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Le Ultime notizie sulla trattativa(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:14:00 GMT)