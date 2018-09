Borse europee deboli

Piazza Affari e Borse europee attese intorno alla parità - attenzione a Ferrari : ... le speranze per una vittoria del premier Shinzo Abe nelle elezioni di sabato sul nuovo dirigente del partito democratico liberale, che potrebbe assicurare una maggiore stabilità politica al Giappone.

Borse europee : chiudono in calo - Milano in controtendenza; spread in calo a 241 punti : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 ...

Spread in forte rialzo in apertura - negative le Borse europee : forte balzo dello Spread a inizio di seduta: dopo la chiusura di venerdì scorso a 236 punti, il differenziale Btp-Bund inizia la settimana a quota 249,4 punti, mentre il tasso di rendimento si attesta ...

Borse europee chiudono in frazionale rialzo : Teleborsa, - Seduta tonica per le Borse del Vecchio Continente , che chiudono le contrattazioni facendo segnare moderati guadagni. Resta lievemente indietro rispetto agli altri indici europei Piazza ...

Piazza Affari si conferma debole rispetto alle altre Borse europee. FTSE MIB -0 - 17% : ... creando qualche danno: la BCE si basa comunque su quanto affermato dal premier italiano e dai ministri dell'Economia e degli Esteri, e cioè che l'Italia rispetterà le regole di bilancio UE. Mercati ...

Borse europee poco mosse a metà seduta : Teleborsa, - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'Oro ...

Borse europee poco mosse a metà seduta : Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L' Oro scambia a 1.

Borse europee in rialzo - corre Saipem : ... facendo salire i tassi d'interesse per imprese e famiglie ma la Banca centrale europea sta a quello che hanno assicurato il premier e i ministri dell'Economia e degli Esteri, e cioè che l'Italia ...

Le Borse europee aprono in rialzo : Le Borse europee aprono positive dopo la riunione di ieri della Bce e la chiusura in rialzo di Wall Street. A infuenzare positivamente i mercati è l'allentamento delle tensioni commerciali, dopo che ...

Borse europee caute in attesa della BCE : Apertura all'insegna della prudenza per le principali Borse europee . Piazza Affari si allinea agli altri listini del Vecchio Continente e scambia sulla parità. attesa nel pomeriggio per l'importante ...

Borse europee attese caute in avvio. Super giovedì di banche centrali : Bce - BoE e Turchia : Sebbene non sono attese novità di politica monetaria, il mercato guarderà alla conferenza stampa del governatore della Bce, Mario Draghi, per rintracciare la possibile tempistica di rialzo dei tassi ...

Borse europee in rialzo - Milano chiude a +0 - 52% : Le Borse europee chiudono in netto rialzo: gli investitori sembrano mettere da parte i timori sulle tensioni che riguardano il commercio internazionale. A Milano, l'Ftse Mib sale dello 0,52% a quota ...

Le commodity spingono al rialzo le Borse europee : ... le autorità statunitensi e quelle cinesi sarebbero in procinto di accordarsi su un ulteriore round di trattative per evitare nuove sanzioni da parte della prima economia.

Borse europee poco sopra la parità : All'insegna della prudenza la seduta finanziaria nel Vecchio Continente , con i dati della produzione industriale che hanno deluso sia in Europa che in Italia . L' Euro / Dollaro USA viaggia sui ...