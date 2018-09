Borsa | Tokyo | chiude in rialzo | +1 | 41%

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 41% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,41% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in nuovo deciso rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 23.420,54 punti, con un guadagno di 325,57 punti, pari all’1,41 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.042,19 punti, scendendo subito dopo fino a 23.039,26 punti, il livello più bass0 della giornata, e ...

Borsa Tokyo in calo : Nikkei -0 - 23% : 3.01 La Borsa di Tokyo apre in leggero calo nel primo giorno della settimana, dopo la festività di ieri con gli investitori che guardano ai nuovi sviluppi dello scontro tra Washington e Pechino sul commercio dopo l'imposizione di nuovi dazi Usa sulle merci cinesi. L'indice Nikkei segna una aariazione negativa dello 0,23% a quota 23.042,05, perdendo 52 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro a un livello di 111,60 e sull'euro ...

Borsa di Tokyo chiusa - è la festa degli anziani : Borsa di Tokyo chiusa, è la festa degli anziani – Oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa in occasione della Giornata del rispetto degli anziani, una festività locale. Venerdì la Borsa di Tokyo aveva chiuso in deciso rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio positivo, aveva registrato 23.094,67 punti, con un guadagno di 273,35 punti, pari all’1,20 per cento. In apertura l’indice aveva ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +1 - 20% : ANSA, - Tokyo, 14 SET - La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in positivo, trainata dal buon andamento della tecnologia al Nasdaq, e le prospettive di un attenuarsi dei toni tra ...

Borsa di Tokyo in deciso rialzo - Nikkei guadagna 1 - 20% : Borsa di Tokyo in deciso rialzo, Nikkei guadagna 1,20% – La Borsa di Tokyo è in deciso rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 23.094,67 punti, con un guadagno di 273,35 punti, pari all’1,20 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.035,78 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.965,48 punti, il livello più bass0 della giornata, e ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo dello 0.94% : 03.52 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo nell'ultimo giorno della settimana, con gli investitori che guardano con ottimismo al progresso delle trattative tra le delegazioni di Cina e Usa sul commercio internazionale. L'indice Nikkei segna un incremento dello 0,98% a quota 22.045,20, raggiungendo 223 punti. Sul fronte delle valute lo yen si indebolisce sul dollaro a un livello di 112e sull'euro poco sotto a quota 131.

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 0 - 96% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 0,96% – La Borsa di Tokyo è in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.821,32 punti, con un guadagno di 216,71 punti, pari allo 0,96 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.657,95 punti, scendendo subito dopo fino a 22.643,88 punti, il livello più bass0 della giornata, e salendo in ...

Borsa : Tokyo - apertura in lieve rialzo : ANSA, - Tokyo, 13 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, trainata dalle prospettive di un alleggerimento delle diatribe commerciali tra Pechino e Washington. L'indice Nikkei guadagna ...

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo - negoziati in vista anche tra Usa e Giappone : Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, la prossima settimana il ministro dell'Economia Giapponese, Toshimitsu Motegi, e il rappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, dovrebbero ...

Borsa : Asia in calo - Tokyo -0 - 27% : ... 12 SET - Decimo calo consecutivo per le principali borse di Asia e Pacifico, alle prese con le tensioni commerciali tra Cina e Usa, con il dollaro in rialzo e con la debolezza dell'economia cinese. ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 27% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,27% – La Borsa di Tokyo oggi è in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.604,61 punti, con una perdita di 60,08 punti, pari allo 0,27 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.702,71 punti, salendo un minuto dopo fino a 22.709,37 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in mattinata ...

Borsa : Asia piatta - Tokyo ok con Renesas : MILANO, 11 SET - Mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, mentre Tokyo ha corso , Nikkei 225 +1,3% finale, trainata dall'annuncio che Renesas ha rilevato la ...