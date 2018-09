Borriello confessa | “Belen è superficiale | con lei non era amore vero”

dilei

(Di martedì 18 settembre 2018) Marcotorna a parlare della relazione con Belen Rodriguez, affermando che il loro non eravero. Da poco il calciatore si è trasferito ad Ibiza, dove ha trovato un nuovo equilibrio e dove vorrebbe costruire la sua famiglia. Dopo tante relazioni sbagliate, oraè in cerca della donna della sua vita e sogna di diventare padre. Fra le sue ex più famose c’è senza dubbio Belen Rodriguez, con cui Marco ha vissuto una relazione tormentata, terminata bruscamente dopo la partecipazione della showgirl argentina all’Isola dei Famosi e la presunta liason con Rossano Rubicondi. “Per anni ho pensato soltanto alla carriera e a divertirmi, non lo nego, anche se mai nessuna donna mi ha distratto dal calcio – ha spiegato -. Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. Forse anche questo è merito di Ibiza e della sensazione di pace e di ...