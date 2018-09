Bonafoni | fatti Rebibbia terribile dramma | mamme e bimbi fuori da carcere

romadailynews

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – “I bambini e le bambine, con le loro madri, non devono stare in. Esistono gia’ le misure alternative e le strutture a cui possono dover accedere, come la Casa di Leda, che ospita ledetenute ed i loro bambini. Quanto successo oggi e’ unche si e’ consumato ai danni di due piccoli, di 6 e 17 mesi- di cui uno deceduto e l’altro gravissimo- figli di una madre detenuta gia’ segnalata alla psichiatria e che ha anche lei provato ad uccidersi”. “Da sabato scorso altri due detenuti si sono suicidati aldi Civitavecchia ed una donna ha tentato il suicidio. Una situazione di tensione ancora forte determinata da una nuova crisi di affollamento delle case di detenzione, che ci preoccupa e su cui non possiamo rimanere in silenzio”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo alla Regione Lazio ...