Blue Bloods 9×02 | qualcuno vuole uccidere Frank?

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 il 1° settembre : sarà l’ultimo episodio in onda prima della pausa? : La programmazione di Blue Bloods 8 su Rai2 fa impazzire il pubblico. La scorsa settimana, la serie è Tornata inaspettatamente in onda, senza dovuto preavviso. Questo sabato, lo show continuerà ad essere trasmesso, mentre non vi è traccia di una trasmissione nella seconda serata di domenica. L'ottava stagione sta lentamente volgendo al termine, e stasera, 1° settembre andrà in onda il diciassettesimo episodio. Si intitola "Ripensamenti" ...

Blue Bloods 9×01 : fra due fuochi : Blue Bloods 9×01 trama e promo – La premiere della nona stagione andrà in onda sulla CBS venerdì, 28 settembre 2018. “Playing with Fire” vedrà Danny al centro di un’indagine estremamente pericolosa, mentre Erin si unirà a Jamie per un altro caso. La trama di Blue Bloods 9×01 ci parla anche di Frank e Jamie: questa volta l’argomento di discussione sarà Eddie. Blue Bloods 9×01 trama e ...

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 e poi stop alla programmazione? Anticipazioni episodio del 18 agosto : Blue Bloods 8 su Rai2 andrà di nuovo in pausa. Dopo l'episodio di stasera, 18 agosto, a quanto pare la serie subirà l'ennesimo stop alla programmazione, per poi Tornare a data da destinarsi. La scorsa settimana lo show con Tom Selleck non è andato in onda perché la fascia oraria era occupata dagli Europei di atletica. Stando alla guida TV, stasera verrà trasmesso l'episodio 8x15, più volte rimandato, dal titolo "Eredità/Questione di ...

Blue Bloods 8 su Rai2 non va in onda l’11 agosto per gli Europei di Glasgow 2018 - quando ritorna la serie? : Blue Bloods 8 su Rai2 non va in onda stasera 11 agosto. Come accaduto ieri con Elementary, anche la serie crime si prende una pausa per lasciare il posto agli Europei di atletica di Glasgow/Berlino 2018. Come vi avevamo anticipato, il doppio episodio dello show non sarà trasmesso né stasera e né domani sera. quando ritorna quindi Blue Bloods 8 su Rai2? Stando alla guida tv, la serie andrà in onda con i nuovi episodi il 18 agosto. La scorsa ...

Cambia la programmazione di Blue Bloods 8? L’ultimo episodio in onda su Rai2 il 5 agosto : La programmazione di Blue Bloods 8 subirà qualche Cambiamento. Pare che l'ottava stagione si fermerà stasera, 5 agosto, con il quindicesimo episodio, lasciando il posto ad altro. Non è chiaro il morivo per cui Rai2 abbia deciso di rimandare la serie a data da destinarsi, ma non sorprende il fatto che gli spettatori potrebbero trovarsi impreparati ai prossimi cambi di programmazione della rete. Si intitola "Questione di coscienza" (e non più ...

Blue Bloods 8 su Rai2 - anticipazioni 4 e 5 agosto : tra scuola di vita e molestie sessuali : Torna Blue Bloods 8 su Rai2 con un nuovo appuntamento per lo show con Tom Selleck. Stasera, 4 agosto, l'emittente manderà in onda il quattordicesimo episodio che ci catapulta a metà della stagione. La serie procedural è già stata rinnovata per una nona stagione, in onda a settembre negli Stati Uniti sul network CBS. In Italia, i nuovi episodi dovrebbero essere trasmessi il prossimo anno, sempre rispettando la programmazione americana. Si ...

Blue Bloods 8 a caccia di seconde possibilità su Rai2 : anticipazioni del 21 e 22 luglio : Un altro doppio episodio, seppur in serate diverse, per Blue Bloods 8 e Tom Selleck. La serie tv torna in onda con gli episodi ancora inediti e che pochi mesi fa sono andati in onda negli Usa. In particolare, l'appuntamento di questa sera sarà da non perdere visto che, poco dopo le 22.30, andrà in onda l'episodio numero 10 che negli Usa è stato il finale di metà stagione i cui colpi di scena terranno il pubblico incollato allo schermo fino a ...

In Blue Bloods 8 su Rai2 - Baez lotta tra la vita e la morte : anticipazioni 15 e 21 luglio : Prosegue Blue Bloods 8 su Rai2 con gli episodi inediti dell'ottava stagione. Nel primo episodio di stasera, 15 luglio, Baez è in pericolo di vita quando un blitz antidroga non si conclude come sperato. Riuscirà Danny a salvare la sua partner? Inoltre Frank, che abbiamo sempre visto contro la politica del Sindaco Dutton fin dall'inizio di questa stagione, si ritroverà ad allearsi proprio con lei per uno scopo comune: debellare il Governatore. Di ...

Blue Bloods 8 su Rai2 porta Eddie a commettere uno sbaglio - anticipazioni 14 e 15 luglio : Prosegue l'appuntamento con Blue Bloods 8 su Rai2. Stasera, 14 luglio, l'emittente manderà in onda l'ottavo episodio della stagione che entra nel vivo, tra Eddie sotto giudizio e Frank ancora contro le dichiarazioni del Sindaco di New York. Il police procedural è stato rinnovato per una nona stagione, composta di nuovo da ventiquattro episodi, in onda sul network CBS in autunno. In Italia, l'ottava stagione proseguirà per tutta l'estate, salvo ...