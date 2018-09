Bill Gates | Per fermare i migranti dall' Africa bisogna creare una classe media che

Bill Gates : “Per fermare i flussi dall’Africa bisogna creare una classe media” : «Investire nello sviluppo dell’Africa è oggi una delle scelte più strategiche». Bill Gates non fa questa raccomandazione per buonismo, ma per ragioni pragmatiche: «Instabilità e povertà sono alla radice di fenomeni epocali come le migrazioni di massa, che nel medio e lungo termine si possono risolvere solo dando una vita migliore a chi fugge. Negli...

Bill Gates racconta la storia di cinque talenti africani con un post sul suo blog : La scelta di Bill Gates ispira anche altri grandi nomi Il miliardario founder di Microsoft , che ha deciso di ritirarsi dal mondo degli affari e dedicarsi alla filantropia , ispirando Jack Ma , , ...

Bill Gates - Jack Ma e gli altri miliardari che hanno scelto la filantropia : L’ultimo della lista è il fondatore del colosso Alibaba ma tra i miliardari internazionali, soprattutto negli Usa, è abbastanza comune farsi da parte per «dedicarsi ad altre passioni», da un progetto no-profit al lobbying in politica per cause ambientali. Ecco perchè...

Jack Ma lascia Alibaba : farà il filantropo come Bill Gates/ La strategia del cinese : diversificare paga sempre : Alibaba, Jack Ma lascerà il 10 settembre 2018. Ultime notizie, l'imprenditore cinese farà il filantropo: "Voglio morire su una spiaggia, non in ufficio"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:19:00 GMT)

Bill Gates : 'Questioni commerciali spaventose - allarme per i paesi più poveri' : Il commento di Gates arriva dopo l'alert lanciato da grandi organizzazioni in merito ai danni arrecati all'economia globale dalla guerra commerciale . Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, ha detto ...

Ricerca : Alzheimer - Bill Gates si unisce a team a caccia di nuovo test : Un test accurato è cruciale, ha detto Gates, perché la scienza mostra che l'Alzheimer può iniziare oltre un decennio prima che un paziente manifesti segni di declino mentale. Il test permetterebbe di ...