Bilancio iniziale per iOS 12 il 18 settembre | prime ore con tante note liete e piccoli

(Di martedì 18 settembre 2018) Apple come sempre è stata puntualissima e nella giornata di ieri ha avviato ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento iOS 12 per iPhone ed iPad compatibili, come del resto vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale al momento della diffusione del pacchetto software. Dopo aver anticipato il probabile orario di uscita del pacchetto software, oggi tocca fare uno step ulteriore e analizzare i primi riscontri da parte di coloro che stanno già testando l'upgrade oggi 18.Come vanno i prodotti? C'è soddisfazione o i timori della vigilia del pubblico erano fondati? In tanti stanno ancora aspettando prima di effettuare l'aggiornamento, proprio per il timore che iOS 12 possa portare con sé alcuni bug imprevisti. In linea con quanto avvenuto in parte con iOS 11 e soprattutto con iOS 10 nel corso degli ultimi due anni. Cerchiamo dunque di capire come stanno le cose per ...