Bethesda ha recentemente depositato il marchio Redfall

eurogamer

: #Bethesda deposita il marchio 'Redfall': è il sottotitolo di #TheElderScrolls6? - Eurogamer_it : #Bethesda deposita il marchio 'Redfall': è il sottotitolo di #TheElderScrolls6? -

(Di martedì 18 settembre 2018) Mentre i fan distanno ancora pensando all'annuncio di The Elder Scrolls 6, abbastanza limitato nei dettagli, sembra essere emersa una nuova informazione su un titolo potenzialmente tutto nuovo dello studio. Come riporta Segmentnext,hauncon il nome "".Questo nuovoè statopochi giorni fa il 10 settembre e sulla pagina dedicata si possono leggere un numero di prodotti di intrattenimento, inclusi i videogiochi.Molti fan hanno già pensato che questo possa essere, in realtà, il sottotitolo di The Elder Scrolls 6 dal momento che il trailer del gioco sembra puntare verso un posto nelle montagne nordoccidentali, nelle regioni costiere di Tamriel.Read more…