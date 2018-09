Bertinotti | “Lo dico con sofferenza | la sinistra ha abbandonato il suo popolo Ora sta

Bertinotti : “Lo dico con sofferenza : la sinistra ha abbandonato il proprio popolo. Ora sta tra la malattia grave e la morte” : “La sinistra in Europa ha abbandonato il proprio popolo. Ora sta tra la malattia grave e la morte”. A dirlo, ospite a L’Aria che Tira, su La7, è Fausto Bertinotti, ex sindacalista ed ex segretario di Rifondazione comunista. “Non mi va di parlare del Pd, basta da solo a farsi danno”. L'articolo Bertinotti: “Lo dico con sofferenza: la sinistra ha abbandonato il proprio popolo. Ora sta tra la malattia grave e la ...