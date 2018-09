Berlusconi vicino al Monza - rilancio dell'ex patron del Milan : vuole più del 70% del club : Silvio Berlusconi è sempre più vicino all'acquisto del pacchetto di maggioranza del Monza. L'ex patron del Milan, uscito di scena dal mondo del calcio dopo la cessione del club rossonero ad una cordata cinese con a capo Yonghong Li (che a sua volta ha ceduto il club al Fondo Elliott), è pronto a rimettersi in gioco. Troppo grande il richiamo del calcio. L'ex Premier infatti ha deciso di affondare il colpo e vuole prendersi il Monza. Con lui ci ...

Presidenza Rai - Salvini ottimista : “vedrò Berlusconi - accordo vicino”/ Convergenza FI-Lega su Marcello Foa? : Presidenza Rai, Salvini ottimista: "vedrò Berlusconi, accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, Convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:54:00 GMT)

Salvini ottimista sulla Rai : vedrò Berlusconi - accordo vicino : Sarebbe vicino l'accordo fra Lega e Forza Italia sulla presidenza della Rai: "Conto di vedere Berlusconi nelle prossime ore - ha detto Salvini a Porta a porta - perché c’è una grande azienda che ha voglia di correre e di crescere. Credo ci sia la possibilità di trovare un accordo”. A viale Mazzini si è creata una situazione di stallo dopo la bocciatura, da parte della Commissione di ...

Centro-Destra vivo? Berlusconi vicino a Salvini : “Vicenda giudiziaria assurda” : Salvini indagato e Silvio Berlusconi va contro il Magistrato Di indagini a suo carico, Silvio Berlusconi potrebbe parlare per ore, se non giorni. Chi meglio di lui quindi potrebbe capire cosa stia succedendo al ministro dell’Interno Matteo Salvini, da ieri indagato dalla procura di Agrigento per sequestro di persona, dopo aver vietato lo sbarco della nave Diciotti prima di trovare un accordo con altri Paesi europei per la distribuzione ...

Berlusconi : 'Sono vicino a Salvini - vicenda giudiziaria assurda' : ... i suoi collaboratori, e moltissimi esponenti del centrodestra sono stati oggetto di innumerevoli, infondate e pretestuose indagini che hanno modificato profondamente la situazione politica italiana, ...

Migranti - Berlusconi : vicino a Salvini : Ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non dovrebbe minimamente interferire".

Migranti - Berlusconi : vicino a Salvini : Ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non dovrebbe minimamente interferire".

Migranti - Berlusconi : vicino a Salvini : 13.23 Salvini,indagato per la vicenda dei Migranti bloccati sulla nave Diciotti,incassa la vicinanza del suo alleato di centrodestra, Silvio Berlusconi. "Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini- scrive in una nota il leader di Forza Italia - la cui assurda e inconsistente vicenda giudiziaria non potrà che avere un esito a lui favorevole. Ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non ...